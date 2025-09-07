Какое кино смотрит Владимир Зеленский: топ-4 любимых фильмов президента Украины

Читайте больше:
- Что смотрит Владимир Зеленский
- О чем любимые фильмы президента
Президент Украины Владимир Зеленский является заядлым киноманом. Еще во время предвыборной кампании в 2019 году в комментарии для Радио Свобода он признался, что в его списке любимых - множество фильмов, но есть такие, которые он пересматривал и пересматривает по нескольку раз.
Главред расскажет, какие фильмы смотрит Владимир Зеленский, и о чем любимые ленты президента.
"Человек дождя" (Rain Man, 1988) — Барри Левинсон
Чарли Бэббитт узнает о существовании старшего брата Рэймонда, который страдает аутизмом и унаследовал родительский миллион. Во время путешествия по всей Америке братьям приходится узнавать друг друга заново. Это трогательная история о семейных узах и принятии различий между людьми.
"Крестный отец" (The Godfather, 1972) — Фрэнсис Форд Коппола
Эпическая сага об итало-американской мафиозной семье Корлеоне в послевоенной Америке. Дон Вито Корлеоне передает власть над своей криминальной империей младшему сыну Майклу. Фильм исследует темы власти, чести, семьи и моральных компромиссов в мире организованной преступности.
"Однажды в Америке" (Once Upon a Time in America, 1984) — Серджо Леоне
Масштабная криминальная драма, рассказывающая о дружбе и предательстве среди еврейских гангстеров в Нью-Йорке на протяжении нескольких десятилетий. Фильм следит за судьбой Нудлса и его друзей от детства в гетто до взрослой жизни в мире организованной преступности. Это меланхоличная медитация на темы времени, памяти и утраченных иллюзий.
"Пролетая над гнездом кукушки" (One Flew Over the Cuckoo's Nest, 1975) — Милош Форман
Рэндел Макмерфи попадает в психиатрическую больницу, где пытается противостоять жесткой системе и тирании главной медсестры. Его бунтарский дух влияет на других пациентов, заставляя их переосмыслить свою жизнь. Это мощная аллегория о свободе, конформизме и борьбе против репрессивных систем.
Читайте также:
- Названы 100 лучших фильмов XXI века: какие ленты попали в перечень
- "Оскар-2026": стало известно, какой фильм представит Украину на кинопремии
- Что смотрит Елена Зеленская: топ-3 любимых фильмов первой леди Украины
О персоне: Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).
Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред