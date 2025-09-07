Укр
  Кино и ТВ

Какое кино смотрит Владимир Зеленский: топ-4 любимых фильмов президента Украины

Анна Подгорная
7 сентября 2025, 11:40
Любимые фильмы Зеленского включают в себя нестареющую классику с сильным философским подтекстом.
Владимир Зеленский, кадр из к/ф Человек дождя
Владимир Зеленский новости - любимые фильмы президента Зеленского

  • Что смотрит Владимир Зеленский
  • О чем любимые фильмы президента

Президент Украины Владимир Зеленский является заядлым киноманом. Еще во время предвыборной кампании в 2019 году в комментарии для Радио Свобода он признался, что в его списке любимых - множество фильмов, но есть такие, которые он пересматривал и пересматривает по нескольку раз.

Главред расскажет, какие фильмы смотрит Владимир Зеленский, и о чем любимые ленты президента.

"Человек дождя" (Rain Man, 1988) — Барри Левинсон

Чарли Бэббитт узнает о существовании старшего брата Рэймонда, который страдает аутизмом и унаследовал родительский миллион. Во время путешествия по всей Америке братьям приходится узнавать друг друга заново. Это трогательная история о семейных узах и принятии различий между людьми.

"Крестный отец" (The Godfather, 1972) — Фрэнсис Форд Коппола

Эпическая сага об итало-американской мафиозной семье Корлеоне в послевоенной Америке. Дон Вито Корлеоне передает власть над своей криминальной империей младшему сыну Майклу. Фильм исследует темы власти, чести, семьи и моральных компромиссов в мире организованной преступности.

"Однажды в Америке" (Once Upon a Time in America, 1984) — Серджо Леоне

Масштабная криминальная драма, рассказывающая о дружбе и предательстве среди еврейских гангстеров в Нью-Йорке на протяжении нескольких десятилетий. Фильм следит за судьбой Нудлса и его друзей от детства в гетто до взрослой жизни в мире организованной преступности. Это меланхоличная медитация на темы времени, памяти и утраченных иллюзий.

"Пролетая над гнездом кукушки" (One Flew Over the Cuckoo's Nest, 1975) — Милош Форман

Рэндел Макмерфи попадает в психиатрическую больницу, где пытается противостоять жесткой системе и тирании главной медсестры. Его бунтарский дух влияет на других пациентов, заставляя их переосмыслить свою жизнь. Это мощная аллегория о свободе, конформизме и борьбе против репрессивных систем.

О персоне: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).

Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

19:51

В Украине могут появиться войска Китая: почему это плохая история

19:33

Туман и дожди с грозами: синоптики назвали регионы, где будет сильная непогода

19:10

Как Китай хочет надурить Путина и забрать ОДКБ и ЕАЭСмнение

