Самый популярный детектив на Netflix: этот фильм полюбился украинским киноманам

Виталий Кирсанов
15 сентября 2025, 13:06
"Клуб убийств по четвергам" - американская криминальная комедия режиссёра Криса Коламбуса.
Кратко:

  • Фильм является экранизацией одноименного романа Ричарда Османа
  • В главных ролях – Хелен Миррен, Пирс Броснан, Бен Кингсли и Селия Имри

Самым популярным фильмом на стриминговой платформе Netflix является комедийный детектив с легким сюжетом под названием "Клуб убийств по четвергам". Премьера ленты состоялась в августе 2025 года, а на сегодня фильм возглавляет рейтинг лучших лент на платформе Netflix. Главред расскажет о чем фильм.

"Клуб убийств по четвергам" - американская криминальная комедия режиссёра Криса Коламбуса. Фильм является экранизацией одноименного романа Ричарда Османа. В главных ролях – Хелен Миррен, Пирс Броснан, Бен Кингсли и Селия Имри.

В центре сюжета четверо друзей, которым за семьдесят (Элизабет Бест, Рон Ритчи, Джойс Медоукрофт и Ибрагим Ариф). Они вместе живут в престижном доме престарелых в английском графстве Кент. Еженедельно они проводят встречи "Клуба убийств по четвергам", где обсуждают нераскрытые преступления. Когда местного застройщика находят мёртвым, члены клуба оказываются в центре своего первого реального дела.

Какие еще фильмы попали в список самых популярных на Netflix:

Фильм "Клуб убийств по четвергам" возглавил список самых популярных фильмов на стриминговой платформе Netflix, однако в этой подборке также есть и другие ленты, среди которых вы можете найти своего фаворита. Вот какие еще фильмы попали в подборку самых популярных:

  • "Влюбись в меня";
  • "Кейпоп-охотницы на демонов";
  • "Планета одиноких: Греческое приключение";
  • "Два сердца";
  • "Мой год в Оксфорде";
  • "Щенячий патруль в кино";
  • "Наконец-то дома";
  • "Ночь всегда наступает";
  • "Перелет".

Эти киноистории уже покорили сердца миллионов украинцев, поэтому вы точно можете найти вариант для себя.

Недавно на Netflix вышел второй сезон "Уэнсдей", который уже стал одной из главных премьер года и собрал миллионы просмотров в первые дни. Шоуранеры не остановились только на этом и объявили, что любимый сериал получит продолжение в виде третьего сезона. Но настоящим сюрпризом для фанатов стал анонс нового спин-оффа сериала "Уэнсдей", посвященного одному из самых харизматичных персонажей - Фестеру Аддамсу.

Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон удивил всех своим перевоплощением в новом фильме "Крушащая машина" (The Smashing Machine). Ради роли звезде пришлось похудеть почти на 30 кг.

