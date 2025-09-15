Самый популярный детектив на Netflix: этот фильм полюбился украинским киноманам

Кратко:
- Фильм является экранизацией одноименного романа Ричарда Османа
- В главных ролях – Хелен Миррен, Пирс Броснан, Бен Кингсли и Селия Имри
Самым популярным фильмом на стриминговой платформе Netflix является комедийный детектив с легким сюжетом под названием "Клуб убийств по четвергам". Премьера ленты состоялась в августе 2025 года, а на сегодня фильм возглавляет рейтинг лучших лент на платформе Netflix. Главред расскажет о чем фильм.
"Клуб убийств по четвергам" - американская криминальная комедия режиссёра Криса Коламбуса. Фильм является экранизацией одноименного романа Ричарда Османа. В главных ролях – Хелен Миррен, Пирс Броснан, Бен Кингсли и Селия Имри.
В центре сюжета четверо друзей, которым за семьдесят (Элизабет Бест, Рон Ритчи, Джойс Медоукрофт и Ибрагим Ариф). Они вместе живут в престижном доме престарелых в английском графстве Кент. Еженедельно они проводят встречи "Клуба убийств по четвергам", где обсуждают нераскрытые преступления. Когда местного застройщика находят мёртвым, члены клуба оказываются в центре своего первого реального дела.
Какие еще фильмы попали в список самых популярных на Netflix:
Фильм "Клуб убийств по четвергам" возглавил список самых популярных фильмов на стриминговой платформе Netflix, однако в этой подборке также есть и другие ленты, среди которых вы можете найти своего фаворита. Вот какие еще фильмы попали в подборку самых популярных:
- "Влюбись в меня";
- "Кейпоп-охотницы на демонов";
- "Планета одиноких: Греческое приключение";
- "Два сердца";
- "Мой год в Оксфорде";
- "Щенячий патруль в кино";
- "Наконец-то дома";
- "Ночь всегда наступает";
- "Перелет".
Эти киноистории уже покорили сердца миллионов украинцев, поэтому вы точно можете найти вариант для себя.
Новости кино:
Недавно на Netflix вышел второй сезон "Уэнсдей", который уже стал одной из главных премьер года и собрал миллионы просмотров в первые дни. Шоуранеры не остановились только на этом и объявили, что любимый сериал получит продолжение в виде третьего сезона. Но настоящим сюрпризом для фанатов стал анонс нового спин-оффа сериала "Уэнсдей", посвященного одному из самых харизматичных персонажей - Фестеру Аддамсу.
Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон удивил всех своим перевоплощением в новом фильме "Крушащая машина" (The Smashing Machine). Ради роли звезде пришлось похудеть почти на 30 кг.
