"Большая маленькая ложь" получит 3 сезон: HBO приступил к работе

Слухи о третьей части "Большой маленькой лжи" ходили уже давно.

https://glavred.info/movies/bolshaya-malenkaya-lozh-poluchit-3-sezon-hbo-pristupil-k-rabote-10697573.html Ссылка скопирована

HBO взялся за продолжение "Большой маленькой лжи" / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Сериал впервые вышел в 2017 году и сразу получил признание критиков

Проект получил несколько премий "Эмми"

Николь Кидман намекнула на продолжение сериала в ноябре 2023 года

Американская сеть платного телевидения HBO официально запускает производство третьего сезона драматического сериала "Большая маленькая ложь" ("Big Little Lies"). Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что над сценарием первой серии будет работать соавтор "Мистер и миссис Смит" Франческа Слоун, которая недавно подписала двухлетний контракт с HBO. Она же войдет в число исполнительных продюсеров вместе с Дэвидом Э. Келли ("Презумпция невиновности", "Анатомия скандала"), Николь Кидман и Риз Уизерспун.

видео дня

Слухи о третьей части "Большой маленькой лжи" ходили уже давно. В частности, Николь Кидман намекнула на продолжение сериала еще в ноябре 2023 года, однако официального подтверждения тогда не было.

Сериал впервые вышел в 2017 году и сразу получил признание критиков. Проект получил несколько премий "Эмми", в том числе за лучший мини-сериал, лучшую актрису (Николь Кидман), лучшую актрису второго плана (Лора Дерн) и лучшего актера второго плана (Александр Скарсгард). Во втором сезоне к звездному составу присоединилась Мерил Стрип. Также в сериале играли Шейлин Вудли ("Дивергент", "Виноваты звезды"), Зои Кравиц ("Фантастические твари", "Клипни дважды") и Адам Скотт ("Разрыв").

Первый сезон базировался на романе австралийской писательницы Лиян Мориарти "Большая маленькая ложь", тогда как второй был написан по оригинальной истории автора.

В 2026 году ожидается выход новой книги Мориарти, которая может лечь в основу будущих сюжетов.

Новости кино:

Недавно на Netflix вышел второй сезон "Уэнсдей", который уже стал одной из главных премьер года и собрал миллионы просмотров в первые дни. Шоуранеры не остановились только на этом и объявили, что любимый сериал получит продолжение в виде третьего сезона. Но настоящим сюрпризом для фанатов стал анонс нового спин-оффа сериала "Уэнсдей", посвященного одному из самых харизматичных персонажей - Фестеру Аддамсу.

Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон удивил всех своим перевоплощением в новом фильме "Крушащая машина" (The Smashing Machine). Ради роли звезде пришлось похудеть почти на 30 кг.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред