Кремль готовится ко второй фазе войны: при чем здесь Молдова

Россия пытается идти на эскалацию, в частности используя своих марионеток в Тирасполе.

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РФ готовит новую провокацию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из материала:

Может начаться открытое противоборство между Республикой Молдовой и РФ

Почему РФ использует Приднестровье, как инструмент для достижения своих целей

Россия может превратить Молдову в плацдарм за спиной Украины

Депутат парламента Молдовы Оазу Нантой рассказал, что страна-агрессор Россия не отвергла идею государственного переворота в его стране и пытается идти на эскалацию.

Россия проиграла первый этап гибридной войны против Молдовы, когда не смогла сорвать конституционный референдум 20 октября и помешать переизбранию Майи Санду, которая стала первым президентом в истории Республики Молдова, которая дважды выиграла прямые выборы на пост президента, говорится в интервью на 24 Канале.

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Сейчас Россия пытается организовать вторую фазу гибридной войны против Молдовы из-за того, что осенью там состоятся парламентские выборы. Россия не отказалась от цели реализовать в Молдове государственный переворот для того, чтобы превратить страну в плацдарм за спиной Украины и на границе с НАТО и Евросоюзом. Именно так в Молдове объясняют тот факт, что российский "Газпром", нарушая имеющийся контракт, не стал искать альтернативные пути для поставок газа в страну.

"Мы понимаем, что Россия всегда использовала Приднестровье, как инструмент для достижения своих целей. Рядовые граждане на левом берегу Днестра являются заложниками этой ситуации, не говоря уже о том, что абсолютное большинство жителей левого берега отдали предпочтение гражданству Республики Молдова", - сказал депутат парламента Молдовы.

Кем Россия может манипулировать в Европе / Инфографика: Главред

Он также добавил, что Россия пытается идти на эскалацию, в частности используя своих марионеток в Тирасполе. Так называемый лидер Приднестровья Вадим Красносельский категорически отвергает все предложения руководства Республики Молдова по оказанию помощи жителям левого берега. В то же время глава российского МИД Сергей Лавров начал утверждать, что Молдова якобы готовит силовые сценарии.

Что известно о Приднестровье / Инфографика: Главред

Какую провокацию готовит Россия

Оазу Нантой рассказал, что от путинских приспешников на левом берегу уже прозвучала мысль, мол, когда на Дубоссарской ГЭС закончится уголь, станет невозможным функционирование открытого распределительного узла, через который проходит линия электропередачи, по которой Кишинев получает более половины потребляемой электроэнергии.

"То есть это намек на то, что может быть реализована провокация, и правый берег может остаться без электроэнергии и скатиться в так называемые блэкауты. Поэтому ситуация довольно сложная. Речь идет об открытом противоборстве между Республикой Молдовой, Украиной и попытками Кремля дестабилизировать ситуацию", - отметил депутат парламента Молдовы.

Планы России - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что российский диктатор Путин заявил, что Россия готова к переговорам о завершении войны. При этом он подчеркнул, что начать диалог Россия не может из-за Украины, а именно из-за решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В СНБО раскрыли, что Россия не планирует заканчивать войну в 2025. Андрей Коваленко рассказал, что в РФ намерены продолжать войну до 2027 года, избегая переговоров о ее завершении. Там начали собирать ресурсы для продолжения конфликта.

Дональд Трамп намекнул, что может отказаться от сделки с Путиным. Президент США заявил о возможности введения новых тарифов и санкций против Москвы, если страна-агрессор Россия не согласится на прекращение войны в Украине.

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