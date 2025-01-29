В ближайшие месяцы РФ подвинет на важные города: Жданов предупредил об угрозах

Жданов заявил, что российские оккупанты начали активизироваться на Краматорском и Торецком направлениях.

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РФ готовит наступление на прифронтовые области / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Главред

Ключевые тезисы Жданова:

В Украине фактически обезглавили мобилизационную систему

РФ не могут взять Покровск "в лоб" - какая новая тактика

Три области Украины под угрозой наступления РФ

Главное управление разведки Минобороны Украины опровергло тревожную информацию некоторых СМИ о том, что якобы с наступлением лета могут быть запущены опасные процессы для существования Украины. Военный эксперт Олег Жданов оценил текущую ситуацию на фронте.

"Мы в тупике, в административном тупике. Армия - это зеркало государства. То, что творится в государстве, то происходит и в армии. И, соответственно, на фронте. Реформирование звучит банально, но на самом деле у нас в ВСУ реформа до сих пор не проведена, в стране не наказан ни один коррупционер, который разворовывал деньги на строительстве фортификационных сооружений", - заявил в комментарии для ТСН Жданов. видео дня

Он считает, что уволив всех военкомов в 2023 году, фактически обезглавили мобилизационную систему в стране.

"Я не оправдываю коррупционеров. Если кто-то причастен к коррупции, то для борьбы с ними есть НАБУ, ГБР, которые могут работать в отношении каждого военкома. А не так, что всех уволили и система рухнула. А теперь у нас основной метод - "бусификация". Нет движения вперед", - добавил эксперт.

Анализируя ситуацию непосредственно на фронте, Олег Жданов заявил, что российские оккупанты начали активизироваться на Краматорском и Торецком направлениях.

"Россия будет перебрасывать усилия на Лиманское направление. Они не могут взять Покровск "в лоб". Обойти по флангам тоже не могут, темпы продвижения тоже не те. Они еще будут год окружать Покровск как минимум с такими темпами. Думаю, что сейчас перекинутся на агломерацию Славянск-Краматорск. А ключ от этой агломерации - прорыв на Лиманском направлении. Он важен, потому что за Лиманом - трасса Харьков-Донецк. Это логистическая магистраль, стратегическая. А Торецкое и Краматорское направления - это южный ключ от Краматорска. Там Константиновка, Дружковка и дальше Краматорск", - добавил Жданов.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Об общей ситуации на всей линии боестолкновения Жданов заявил, что катастрофы на фронте нет. Там очень тяжело, однако ситуация близка к катастрофической. Жданов также рассказал о ситуации на Херсонском, Запорожском и северном направлениях.

"Относительно Херсонского, Запорожского и северного направления. Пока мы воюем в Курской области, угрозы атак с севера нет. Может быть разведка боем, чтобы заставить нас маневрировать силами и средствами. Пока мы держим Курский плацдарм, думаю, северу ничего не угрожает. Югу тем более. Наша разведка говорит, что с Запорожского направления враг снимает целые полки, перебрасывая их на Курское направление. НАТО оценивает мобилизационный ресурс врага в 17 миллионов, Шойгу когда-то говорил о 25. За счет наличия пехоты враг забрасывает нас телами".

Какая ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в ВСУ предупредили об угрозе прорыва россиян и назвали опасное направление. Стало известно, что Силы обороны наносят врагу потери в живой силе и технике. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

На Херсонщине армия РФ продолжает форсировать Днепр. Большая часть города расположена вдоль Днепра, поэтому постоянно слышны звуки боев. Оккупанты усиливают так называемые меры безопасности на левобережье Херсонщины, понимая, что местное население настроено к ним не дружелюбно.

ВСУ нанесли РФ большие потери на ключевом направлении. Сергей Братчук сообщил, что враг вынужден применять стратегические резервы, которые командование РФ планировало использовать для выполнения задач "после Покровска".

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