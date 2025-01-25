"Шабаш фашистов": Жданов раскрыл худший сценарий "Трампа на стороне РФ"

В итоге Украине могут предложить такой же вариант, как и Израилю, не исключает Олег Жданов.

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Олег Жданов спрогнозировал шаги Дональда Трампа / Главред, УНИАН

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Не исключено, что Трамп будет на стороне России

Украине могут предложить такой же вариант, как и Израилю

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал вопрос о том, какой будет политика президента США относительно завершения войны в Украине.

"Очень боюсь, что Трамп будет на стороне России. Впрочем, я никогда и не ожидал, что Трамп будет на нашей стороне. Трамп скажет: "Ребята, надо просто перестать стрелять", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт напомнил о том, что Трамп заставил "перестать стрелять" Биньямина Нетаньяху: "Взгляните на договор о прекращении огня в секторе Газа – это же стопроцентная капитуляция Израиля".

При этом он не исключил, что в итоге Украине могут предложить такой же вариант, как и Израилю.

"Другой интересный момент. Откройте список тех, кто был приглашен на инаугурацию Трампа, – это же шабаш фашистов! Я сначала думал, что светлое пятно там – это Джорджа Мелони, премьер Италии, а потом вспомнил: она же внучка Муссолини и начинала политическую деятельность в нацистской партии. А вот Макрона и Шольца Трамп туда не пригласил. Зато Орбана пригласил, а также неонацистскую партию Германии – "Альтернатива для Германии". Ле Пен Трамп не стал приглашать, а позвал вторую оппозицию, но она тоже пророссийская и националистически настроенная. Разве можно ждать от Трампа демократии и справедливого мира? Никогда в жизни", - добавил Жданов.

Переговоры о прекращении войны - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Путин дал сигнал, что не согласится на мирные переговоры. Диктатор дал сигнал российскому обществу, что война будет продолжаться и что РФ не планирует в ближайшее время участвовать в мирных переговорах.

Напомним, ранее сообщалось, когда могут быть переговоры делегации Украины с командой Трампа. Основные переговоры украинской делегации с новой командой Трампа ожидаются тогда, когда будет "Украинская неделя" в Вашингтоне.

Как ранее сообщал Главред, Владимир Огрызко рассказал, почему Украина и РФ не смогут договориться. Украине нет смысла вести переговорный процесс со страной-агрессором Россией, пока наша сторона не имеет рычагов влияния на российскую сторону. Он считает, чтобы иметь такие инструменты влияния, нужно заставить РФ отступить.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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