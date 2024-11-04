На выборах в Молдове Майя Санду с отрывом победила пророссийского соперника

Действующий президент Молодвы Майя Санду победила во втором туре президентских выборов.

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В Молдове подсчитали голоса / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/maia.sandu, facebook.com/Alexandru Stoianoglo

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На президентских выборах в Молдове победила действующая президента Майя Санду

Она опередила пророссийского соперника на 10%

Санду получила более 55.40%, а Александр Стояногло - 44.60%

Во втором туре выборов президента в Молдове победу одерживала действующий президент страны Майя Санду. Она опередила своего оппонента из Партии социалистов Александра Стояногло на 10%. О победе объявила Майя Санду в Twitter, а также свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

По данным Центральной избирательной комиссии, Санду получила более 55,40% голосов после подсчета почти 99,82% бюллетеней. Ее соперник Александр Стояногло, который выступал за сохранение тесных связей с Россией, получил 44.60%.

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"Молдова, сегодня ты победила. Вместе мы продемонстрировали силу нашего единства, демократии и преданности достойному будущему. Спасибо вам, дорогие молдаване, дома и за рубежом. Идите с гордостью - вы свобода, надежда и стойкость. Я горжусь тем, что могу служить вам всем", - написала Санду.

Данные ЦИК в Молдове/ Фото: скриншот

По ее словам, граждане "дали урок демократии", который достоин войти в учебники истории. Санду отметила, что этот результат является проявлением единства и решимости молдавского народа, который "может победить тех, кто хотел нас унизить".

"Молдова подверглась беспрецедентной атаке в истории всей Европы: грязные деньги, незаконный подкуп голосов, вмешательство в избирательные процессы со стороны преступных группировок, распространение ненависти и страха в нашем обществе. Но наш народ объединился, и граждане победили", - заявила президент, пишет Newsmaker.

Что известно о Майе Санду Майя Санду (рум. Maia Sandu; род. 24 мая 1972, Рысипень, Фалештский район Молдавской ССР) - молдавская государственная и политическая деятельница. Президент Молдовы с 24 декабря 2020 года. Лидер партии "Действие и Солидарность" (ПАС) и бывший премьер-министр Молдовы (с 8 июня по 14 ноября 2019 года), сообщает Википедия.

Выборы в Молдове - что известно

Напомним, 3 ноября в Молдове состоялся второй тур президентских выборов. Первый тур не принес Майе Санду победы, ведь ее поддержали 42,45% избирателей - этого не хватило для преодоления минимального порога в 50%.

Накануне второго тура страну охватила волна анонимных угроз, которые граждане начали массово получать на свои телефоны. Сообщения содержали угрозы убийством, направленные на то, чтобы запугать избирателей перед решающим голосованием.

В день выборов, 3 ноября, Центральная избирательная комиссия сообщала, что Александр Стояногло лидировал во время подсчета голосов внутри страны. Однако ситуация начала кардинально меняться, когда стартовал подсчет голосов молдавской диаспоры на избирательных участках за рубежом, что в итоге дало преимущество Санду.

По ее словам, явка диаспоры достигла рекордного уровня.

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