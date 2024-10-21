В Молдове прошел референдум по ЕС и выборы президента: результаты подсчета голосов

В Молдове состоялись референдум по вступлению в ЕС и выборы президента. Победу в первом туре выборов одержала действующий президент Майя Санду.

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Жители Молдовы проголосовали против вступления в ЕС / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

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Результаты референдума в Молдове

Результаты выборов в Молдове

Когда состоится второй тур выборов в Молдове

В Молдове прошел референдум, на котором избиратели голосовали за внесение изменений в Конституцию, открывающих путь к присоединению страны к ЕС. По данным молдавской Центральной избирательной комиссии, после обработки 99,46% бюллетеней, граждане с минимальным перевесом выразили поддержку евроинтеграции. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики, передает "Европейская правда".

Результаты референдума в Молдове

Результаты референдума свидетельствуют, что 50,41% избирателей проголосовали "за" изменения, тогда как 49,59% были "против". Разница между сторонниками и противниками составила лишь 12 243 голоса.

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Эти изменения закрепят в Конституции Молдовы курс на европейскую интеграцию. Однако стоит отметить, что результат референдума в значительной степени был достигнут благодаря голосам диаспоры. Жители самой Молдовы в основном выступили против сближения с ЕС.

В частности, после подсчета голосов с 85% участков поддержка евроинтеграции лишь немного превышала 45%. Только после получения результатов с зарубежных избирательных участков, где проживает более проевропейское население, процент голосов "за" изменился в пользу сторонников евроинтеграции.

Выборы в Молдове - результаты

Референдум в Молдове состоялся одновременно с первым туром президентских выборов, в которых победила Майя Санду, однако окончательный результат еще не определен, поскольку второй тур впереди. Утром 21 октября завершили работу последние зарубежные избирательные участки, в частности в США и Канаде, о чем сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Анжелика Караман, передает Newsmaker.

Предварительные результаты показывают, что ни один из 11 кандидатов не получил более 50% голосов, поэтому через две недели, в воскресенье, 3 ноября, состоится второй тур.

После обработки более 98% бюллетеней Санду набрала почти 42% голосов, в то же время бывший генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло - более 26%.

Анжелика Караман также отметила, что ЦИК подготовит отчет о проведении референдума для передачи в Конституционный суд, включая информацию о возможных инцидентах во время голосования. В течение 10 дней суд решит, утвердить ли результаты референдума.

Заявления Санду после победы в первом туре выборов

Президент Молдовы Майя Санду во время брифинга заявила, что выборы и референдум не состоялись в условиях честной политической конкуренции. Она утверждает, что есть доказательства масштабного подкупа избирателей.

По ее словам, "беспрецедентная атака на свободу и демократию" продолжалась несколько месяцев, и за этим стояли преступные группировки и иностранные силы, которые использовали десятки миллионов евро, дезинформацию и пропаганду для влияния на результат.

Кроме того, кандидат на пост президента Молдовы Майя Санду пригласила своего соперника Александра Стояногло на предвыборные дебаты.

"Обращаюсь к своему оппоненту. Я уважаю голоса тех, кто доверился вам. На этой неделе мы должны провести серьезные дебаты о том, каким мы видим будущее Молдовы, куда мы хотим двигаться. Пусть граждане услышат нас и примут решение. Моя команда свяжется с вашей командой, чтобы обсудить, как мы организуем эти дебаты", - заявила Санду.

Стояногло еще не ответил на предложение. Санду также отметила, что в выборах приняли участие более 1,56 миллиона молдаван, в том числе более 240 тысяч из диаспоры, благодаря которой "Молдова снова защитила свою демократию и путь к прогрессу".

"У меня также есть сообщение для тех граждан, которые еще не уверены в нашем проевропейском будущем. Мы обсудим ваши проблемы. Да, я убеждена, что более тесные связи с ЕС - это большие преимущества для всех, и мы уже чувствуем некоторые из них", - подчеркнула Майя Санду.

Что известно о Майе Санду Майя Санду (рум. Maia Sandu; род. 24 мая 1972, Рысипень, Фалештский район Молдавской ССР) - молдавская государственная и политическая деятельница. Президент Молдовы с 24 декабря 2020 года. Лидер партии "Действие и Солидарность" (ПАС) и бывший премьер-министр Молдовы (с 8 июня по 14 ноября 2019 года), сообщает Википедия.

Ситуация в Молдове - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила 17 сентября на конференции, что поддержка Украины является важным условием для выживания Молдовы.

Тем временем в России звучат заявления о возможной войне против Молдовы и стран Балтии. В частности, директор ФСБ РФ Александр Бортников сделал такое заявление на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

Существует угроза, что Россия может готовить государственный переворот в Молдове, что втянет ее в войну против Украины. Кремль может пытаться создать сухопутный коридор к оккупированному Приднестровью через юг Украины. CNN отмечает, что действия Москвы в отношении Молдовы напоминают события, которые предшествовали аннексии Крыма в 2014 году и полномасштабному вторжению в Украину в 2022 году.

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