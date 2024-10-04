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Расширение зоны боевых действий: в России угрожают войной еще 4 странам

Анна Косик
4 октября 2024, 18:46
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Россияне традиционно оправдывают необходимость напасть на другие страны якобы провокациями в их сторону.
Бортников, Балтийская карта
В России не предоставили доказательств по провокациям в сторону Беларуси / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия, Президент России

В стране-агрессоре России заговорили о войне против Молдовы и стран Балтии. Об этом на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников, пишут росСМИ.

Он беспричинно обвинил некоторые страны в якобы "враждебных действиях", подготовке к вторжению в Беларусь и намерении окончательно решить приднестровский вопрос. Прямых доказательств этого Бортников не предоставил, однако пригрозил странам Балтии и Молдове расширением зоны боевых действий.

Так называемой "целенаправленной эскалацией со стороны Запада", по его словам, является якобы концентрация Сил обороны Украины на границе с Беларусью и "регулярные диверсии", доказательств которых, опять же, не предоставил.

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Вспомнил директор ФСБ и "инциденты с украинскими БПЛа в Беларуси". О чем идет речь - непонятно, ведь в последнее время только российские дроны типа "Шахед" залетали на территорию РБ.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed-136 / Инфографика: Главред

Кроме того, по словам российского федерала, западные страны якобы усиливают давление на Молдову с целью вынудить Кишинев к открытой конфронтации с Россией.

"Евросоюз и НАТО связывают дальнейшую финансовую помощь и перспективы евроинтеграции страны с включением ее территории в логистику военных поставок в Украину и окончательным решением приднестровского вопроса", - заявил он.

Кто такой Александр Бортников?

Александр Бортников - российский государственный деятель. Директор Федеральной службы безопасности России с 12 мая 2008 года. Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации с 25 мая 2008 года. Председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, пишет Википедия.

18 мая 2024 года ГБР собрало доказательства подрывной деятельности российской спецслужбы и лично главы ФСБ против Украины. Бортников разработал план для подавления протестов украинцев в 2013-2014 годах с целью дальнейшей аннексия части территории Украины под предлогом якобы "гражданского противостояния". Одной из целей России было недопущение евроинтеграционных процессов Украины и присоединения к НАТО. Украинские правоохранители объявили ему подозрение.

Угроза вторжения России в страны Балтии и Молдову

Напомним, что глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявлял, что сейчас сохраняется лишь потенциальная угроза Латвии, Литве и Эстонии со стороны агрессора России. Реальной она может стать только в том случае, если Украина проиграет войну.

Накануне военный аналитик Дмитрий Снегирев сообщил, что изменение Россией морских границ с Литвой и Финляндией в Балтийском море является элементом военно-политического давления. Россия пытается принудить Запад повлиять на Украину в плане переговоров, иначе оккупанты обострят ситуацию в Балтике.

Ранее Россия неоднократно шантажировала Молдову угрозой вторжения и давила на страну в вопросе приднестровского региона. Кроме этого Молдова уже неоднократно страдала из-за вражеских воздушных атак на Украину. В частности во время одного из обстрелов государственное предприятие Moldelectrica сообщило о перебоях в энергосистеме.

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