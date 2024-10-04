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В 2024 году произошло 80% всех казней бойцов ВСУ: у генпрокурора назвали число

Руслана Заклинская
4 октября 2024, 18:00
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Увеличение казней начало появляться в ноябре прошлого года, когда произошли изменения в отношении россиян к украинским военнопленным, рассказал Юрий Белоусов.
В 2024 году произошло 80% всех казней бойцов ВСУ: у генпрокурора назвали число
Большинство военных преступлений РФ произошло в 2024 году / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Российские оккупанты казнили 93 украинских военных на фронте. Большинство военных преступлений РФ произошло в 2024 году. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов.

"Сейчас мы уже имеем информацию о гибели 93 наших бойцов, которые были казнены именно на поле боя. И что важно отметить, что где-то 80% всех казней произошло в этом году. Что говорит о таком серьезном увеличении этих случаев в 2024 году", - рассказал он.

Белоусов подчеркнул, что тенденция к жестокости в отношении украинских военнопленных начала проявляться в ноябре прошлого года, тогда значительно ухудшилось отношение российских солдат.

видео дня

"Пожалуй, наиболее таким резонансным примером являются наши военнопленные, которые погибли в Оленовке. Но такие случаи фиксируются и в других местах несвободы", - отметил чиновник.

Также на днях появился отчет верховного комиссара ООН по правам человека, который подтвердил факт казни 10 военнопленных в других местах лишения свободы. Белоусов отметил, что в Украине работают над расследованием этих преступлений.

"Мы также это фиксируем. У нас есть большие производства по местам несвободы на территории РФ, на оккупированной территории. Мы допрашиваем всех наших военнопленных, которые возвращаются. Все они становятся жертвами таких жестоких пыток. И во время этих пыток, к сожалению, часть наших бойцов погибают от рук или представителей вооруженных сил РФ, или от рук представителей ФСБ или от ревностных работников", - добавил представитель Офиса генпрокурора.

Кроме этого, Белоусов сообщил о новом случае казни украинского военнопленного, о котором стало известно 3 октября.

"В Telegram-каналах было распространено видео возможной казни еще одного военнослужащего в дерзкой форме. Мы сразу с Главным следственным управлением СБУ зарегистрировали еще одно уголовное производство", - сказал он.

Кто такой Юрий Белоусов?

Юрий Белоусов - начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора.

Преступления российских оккупантов в Украине - последние новости

Напомним, в сентябре российские войска совершили очередное военное преступление. Россияне казнили мечом безоружного украинского военнопленного, предварительно перевязав ему руки скотчем.

Также 3 августа стало известно, что россияне жестоко убили украинского военнопленного - отрезали ему голову и конечности, а из частей тела составили герб. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец срочно обратился к Красному Кресту, ООН и правоохранителям по этому поводу.

Как сообщал Главред, в июне в Донецкой области оккупанты обезглавили украинского военного. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин отметил, что российские командиры отдали приказ убивать украинских солдат с особой жестокостью, без захвата в плен.

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