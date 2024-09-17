Казнили безоружного: россияне жестоко убили украинского пленного мечом - Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека обратился к международным организациям, чтобы они зафиксировали нарушения прав человека со стороны РФ.

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Оккупанты казнили мечом безоружного украинского военнопленного / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Российские оккупационные войска совершили на территории Украины очередное военное преступление. Враг, вероятно, казнил мечом безоружного украинского военнопленного, предварительно перевязав ему руки скотчем. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец

Он отметил, что масштабы жестокости и кровопролития невозможно постичь, а такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции по обращению с военнопленными.

"Сколько еще мир будет смотреть, как Россия открыто демонстрирует пренебрежение к любым нормам и законам?", - написал он. видео дня

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека сообщил, что направил письма в международные организации, в частности Международный комитет Красного Креста и ООН, с просьбой зафиксировать очередное нарушение прав человека со стороны России.

"Отдельно подчеркну, что такие показательные казни направлены на деморализацию украинского общества. Однако видя такие действия, мы должны становиться еще более решительными в борьбе против агрессора", - резюмировал он.

Кто такой Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

Военные преступления РФ на территории Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 12 сентября российские оккупанты атаковали машины гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста в Донецкой области. На это военное преступление РФ отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

3 августа российские военные жестоко убили украинского военнопленного. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец срочно обратился в Красный Крест, ООН и правоохранительные органы.

8 июля утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по детской больнице в Киеве, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Обстрел произошел в час пик, когда на улице находилось много людей.

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