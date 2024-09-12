РФ ударила по машинам 'Красного креста': Зеленский жестко отреагировал - есть погибшие

Сегодня, 12 сентября, российские оккупанты нанесли удар по машинам гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста в Донецкой области. На очередное военное преступление РФ отреагировал в своем Телеграмм-канале президент Украины Владимир Зеленский.
Президент отметил, что сейчас известно о двух раненых, которым оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также, в результате российского удара погибли три человека.
"Мои соболезнования родным и близким. В этой войне все совершенно очевидно: Россия несет зло, Украина защищает жизнь. И если кто-то хочет слышать "обе стороны", то в России это воспринимают только как разрешение убивать дальше", - отметил Зеленский.видео дня
Он подчеркнул, что мировое сообщество должно реагировать жестко и решительно. Ни страны, ни международные организации не могут оставаться в стороне.
Зеленский добавил, что только совместными усилиями можно заставить Россию прекратить террор и искать путь к миру.
На инцидент отреагировал и Омбудсман по защите прав человека Дмитрий Лубинец в своем Телеграмм-канале. Чиновник упрекнул Международный Комитет Красного Креста, что они никак не отреагировали на инцидент.
"Об обстреле уже известно, но МККК, равно как и МФКК - молчат! Никакой реакции, осуждения или выражения сочувствия! Таким образом это молчание только прикрывает преступную политику РФ! МККК должен официально и публично признать нарушение Россией норм Женевских конвенций! Неужели в МККК полностью становятся равнодушными даже к смертям собственных сотрудников? Или насколько боятся говорить правду?!", - написал он.
Он сообщил, что российский артиллерийский обстрел был направлен на село Веролюбовка в Донецкой области. Сотрудники Международного комитета Красного Креста находились в грузовике, который доставлял гуманитарную помощь.
Кто такой Дмитрий Лубинец
Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик.
В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.
Удары по территории Украины - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 12 сентября российская оккупационная армия совершила атаку на город Конотоп в Сумской области. Ситуация с электроснабжением в городе критическая, энергетическая инфраструктура сильно пострадала. По словам мэра Артема Семенихина, удары были нанесены по жилым кварталам в центре Конотопа и его инфраструктуре, в результате чего исчезли свет и вода.
Той же ночью российские оккупанты атаковали Киев с помощью дронов "Шахед", это была уже седьмая атака на столицу с начала месяца. Все дроны были сбиты на подлете к городу, сообщили в Киевской городской военной администрации.
Также в ночь на 8 сентября Сумская область подверглась авиаудару, в результате чего были разрушены здания, погибли люди. По информации Сумской областной военной администрации, два человека погибли, еще четверо, включая двух детей, получили ранения.
Другие новости:
- Россия ночью выпустила "Шахеды" над Хмельницкой АЭС: подробности
- Все идет по нашему плану: Зеленский впервые подтвердил контрнаступление РФ на Курщине
- РФ ведет бои за два важных города в Донецкой области: в чем опасность - WSJ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред