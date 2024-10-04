РФ готовится к новому наступлению на Харьков, враг подтянул новые подразделения - командир

Российские оккупанты хотят взять Харьков под огневой контроль.

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РФ готовится к наступлению на Харьков / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Российские оккупанты не прекращают попыток продвигаться в Харьковской области. Украинские защитники готовятся к обострению на этом направлении фронта уже в ближайшее время. Об этом в эфире телемарафона заявил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко.

Эскалация ожидается в районе села Липцы на Харьковщине. Именно туда россияне уже завезли подразделения с "кадыровцами", которые будут заставлять россиян выполнять боевые задачи.

Кремль хочет, чтобы войска оккупантов приблизились к Харькову и взяли под огневой контроль отдельные районы областного центра. Еще одной целью РФ является Волчанск. Враг хочет полностью оккупировать город, чтобы создать плацдарм для продвижения войск на Купянском направлении.

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"Город Волчанск почти стерт до основания, но Силы обороны удерживают позиции, и большая часть города под нашим контролем. У противника нет успеха в продвижении... В этом случае они смогут нарабатывать возможности по форсированию реки Оскол, и, как следствие, - оккупации и правобережного Купянска, который является одной из господствующих высот", - сказал Федоренко.

Кто такой Юрий Федоренко? Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

Ситуация на фронте - что известно о боях в Волчанске

Ранее сообщалось о том, что ВСУ контратаковали и выбили россиян с завода в Волчанске. В то же время российские войска продолжают наступление на Волчанск, однако на других участках направление их активности несколько ослабло.

Что известно о городе Волчанск / Инфографика: Главред

Напомним, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, как ВСУ отбили агрегатный завод в Волчанске. Силы обороны Украины использовали ситуацию с переброской российских резервов для защиты Курской области РФ и смогли вернуть под свой контроль Волчанский агрегатный завод в Харьковской области.

Как сообщалось ранее, бойцы ГУР освободили Волчанский агрегатный завод. Украинские защитники зачистили все 30 зданий и взяли пленных.

Волчанский агрегатный завод - что о нем известно Волчанский агрегатный завод - промышленное предприятие в городе Волчанск Чугуевского района Харьковской области. Завод был градообразующим предприятием города. По состоянию на начало 2013 года завод был одним из крупнейших действующих машиностроительных предприятий Харьковской области. В 2013 году завод освоил производство главных цилиндров выключения сцепления для грузовых автомашин МАЗ и КамАЗ и в январе 2014 года начал их поставки ОАО "КамАЗ" (Казань) и РУП "МТЗ". 4 декабря 2013 года завод получил право на экспорт продукции военного назначения. В марте 2014 года Волчанский агрегатный завод и ГП "Антонов" завершили совместную разработку электромагнитного тормоза ЭМТ-1 для самолета Ан-178.

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