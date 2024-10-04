В интернете распространяется смертельный флешмоб среди детей: в чем его опасность

Украинский омбудсмен призывает родителей пристально следить за тем, что смотрят и с кем общаются дети в соцсетях.

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В сети ширится смертельный флешмоб среди детей / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В социальных сетях распространяется очень опасный и смертельный флешмоб среди детей. Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Этот флешмоб может иметь серьезные последствия для жизни и здоровья. Детей заставляют вдыхать на камеру пары бытовых токсичных веществ.

Омбудсмен призывает родителей пристально следить за тем, с кем общаются их дети в соцсетях и какой контент потребляют.

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"Я, как Омбудсмен, с целью защиты права ребенка на жизнь и охрану здоровья обратился к Национальной полиции с просьбой отреагировать на ситуацию и принять все необходимые меры для предотвращения распространения этой опасной тенденции. В то же время обращаюсь к родителям быть бдительными к опасностям, подстерегающим детей в интернет-сети, и сознательно относиться к киберугрозам. Ведь чем больше дети знают о возможных рисках, тем более защищенными они будут, в частности от манипуляций, кибербуллинга и опасных онлайн-трендов", - написал Лубинец.

Кто такой Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

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