Сколько украинцев погибло в российском плену: в Минобороны озвучили цифры

Пытки украинских военнопленных являются систематическими со стороны РФ.

https://glavred.info/ukraine/skolko-ukraincev-pogiblo-v-rossiyskom-plenu-v-minoborony-ozvuchili-cifry-10602488.html Ссылка скопирована

Гибель украинских военных в российском плену / СБУ, pixabay

По меньшей мере 177 украинских военных погибли в российском плену с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Об этом сказала представитель Минобороны, в частности Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Виктория Цимбалюк, передает Politico.

Представительница Минобороны отметила, реальное количество погибших, вероятно, намного выше, поскольку отсутствие международного контроля не позволяет точно подсчитать потери украинских военнопленных.

По ее словам, многие тела не возвращаются, а РФ не всегда подтверждает нахождение пленных на своей территории.

видео дня

"Это число, которое мы имеем. Но, конечно, не все тела возвращаются, и многие даже не подтверждены Россией как находящиеся в плену. Чем больше времени они проводят в российских тюрьмах, тем ближе к смерти." - отмечает Цимбалюк.

Елена уточнила, что на сегодня в результате обменов между Москвой и Киевом было освобождено около 3600 украинских военнопленных и депортированных граждан. Однако тысячи украинцев продолжают находиться в российских тюрьмах.

56-й обмен военнопленных 56-й обмен военнопленных - состоялся 13 сентября 2024 года. Украине удалось вернуть 49 украинцев и украинок. Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также наши гражданские люди. В частности, Ление Умерова - девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце. Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц "Азовстали".

Обмен пленными - последние новости

Недавно Украина провела 57-й обмен пленными с Россией. Домой вернулись 103 защитника: 82 рядовых и сержантов, а также 21 офицер.

В тот же день домой вернулись 23 воина бригады "Азов", которые находились в плену более двух лет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина возвращает из российского плена своих защитников, но среди них почти нет бойцов НГУ "Азов", все из-за того, что с возвращением домой именно этих бойцов есть серьезные сложности.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред