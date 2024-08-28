Почему из плена не возвращают "азовцев": Зеленский дал ответ

Сейчас списки на обмен пленными согласовывают ГУР, СБУ, внешняя разведка и омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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Зеленский заговорил о сложностях возвращения азовцев из плена / Коллаж: Главред, фото: ОП, Владимир Зеленский

Украина возвращает из российского плена своих защитников, но среди них почти нет бойцов НГУ "Азов". С возвращением домой именно этих бойцов есть серьезные сложности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на форуме "Украина 2024. Независимость".

"Было принято решение, для меня было очень важным, чтобы прежде всего семьи наших героических военных, которые в плену, семьи пленных, чтобы они понимали, что происходит. Потому что есть сложности с возвращением азовцев, разные причины. Наверное надо, чтобы семьи знали все эти вызовы и сложности", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что на Ставке был утвержден формат работы с семьями "азовцев". К тому же списки на обмен теперь будут согласовываться не только с ГУР, но и с СБУ, украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом и с внешней разведкой.

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"Они согласовывают эти списки, они ставят друг другу те вопросы, которые семьи или их представители ставят эти вопросы публично, и должны получить ответы. Они будут задавать эти вопросы в своем сегодняшнем формате в этом Центре возвращения наших пленных и также верим, что найдут ответы", - добавил президент.

Зеленский также прокомментировал последний обмен пленными, который состоялся в День Независимости Украины. Он отметил, что подготовка к этому обмену длилась долго, а даты просто совпали.

Обмен пленными - последние новости

Отметим, что ранее командир "Азова" "Редис", комментируя это событие, упрекнул украинскую власть за то, что в рамках обмена домой не вернулся ни один пленный "азовец".

"Несмотря на то, что пленные россияне сами просили обменять их на "азовцев". Несмотря на то, что украинская переговорная группа имела колоссальный рычаг влияния во время этого обмена, выступая с позиции силы. Всем этим не воспользовались. В сегодняшнем обмене в очередной раз ни одного "азовца". Драгоценный шанс и время потеряно", - написал он, добавив, что к "азовцам" в плену относятся хуже всего.

Боец ВСУ, бывший военнопленный Максим Колесников прокомментировал заявление командира "Азова" и заявил, что Украина не упустила время, когда вернула 24 августа из плена срочников.

"Это все срочники. Некоторые были в колонии во Владимирской области. Некоторые - в мордовских лагерях. Все два с половиной года голодали. Всех пытали. Всех ждут месяцы реабилитации. Все они были в окружении и сдались после нескольких боев по приказу. При всем уважении к "Редису", при всем восхищении подвигом "Азова", и при всем желании возвращения героев Мариуполя - вчера Украина не упустила времени и шанса", - написал Колесников.

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