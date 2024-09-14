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"Я теперь на родной земле": первые звонки военных после возвращения из плена

Руслана Заклинская
14 сентября 2024, 18:45
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Появились трогательные кадры с первых часов после обмена, где видны эмоции радости освобожденных военных.
'Я теперь на родной земле': первые звонки военных после возвращения из плена
Трогательные видео с первых часов после обмена / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Дмитрий Лубинец

В субботу, 14 сентября, Украина провела 57-й обмен пленными с Россией. Домой вернулись 103 защитника: 82 рядовых и сержантов, а также 21 офицер.

После обмена в Сети появились уникальные кадры, на которых видно эмоции украинских бойцов сразу после возвращения домой из российского плена. На видео защитники счастливо обнимаются, плачут от радости и выражают благодарность всем, кто помог в этом процессе.

Первые звонки родным

Большинство из военных сразу же позвонили своим матерям и родным, чтобы услышать их голоса и сказать "я дома".

видео дня

"Привет, мамочка! Миша, здравствуй. Я так рад услышать ваши голоса ... Не волнуйтесь, я теперь в Украине, на родной земле", - сказал один из защитников в разговоре с родными.

Другой украинский воин с улыбкой на лице рассказал маме радостную новость о своем возвращении и заверил: "Увидимся скоро, мама! Я вас всех люблю". Еще один защитник Украины, держа телефон, зачитал стихотворение своей матери, которая ждала его из плена и верила, что он вернется домой.

"Моя милая мама, ты меня ждала. Слезы горькие проливала и ночи не спала. Было больно на сердце, тяжело на душе. Слезы горькие проливала, как весной дождей. Я в плену, в неволе, на чужой земле. Вспоминал о возвращении, считая все дни. Думал я о тебе, вспоминал слова. Обо всем, что ты говорила, как ты была права. Москали на родные наши земли посягнули, стали врагом, навеки там заснули. Я в жестокой этой войне прошел смертельную битву. Спасибо, я знаю, что за меня ты читаешь молитвы. Мама, как много пришлось тебе стерпеть ... Я прошу, не печалься! Ты должна снова радоваться! Я жив и искренне благодарен за твою любовь, за мое детство, за украинскую кровь. Мамочка, я скоро вернусь домой", - продекламировал он со слезами на глазах.

Смотрите видео первых разговоров украинских защитников, вернувшихся домой:

Россияне не давали доступ к информации украинским оборонцам, поэтому о ситуации на фронте воины узнали только после возвращения в Украину. Они эмоционально отреагировали на то, что Силы обороны проводят операцию в Курской области. Также защитники аплодисментами отметили то, что ВСУ взяли под контроль часть территории РФ.

Смотрите кадры, где освобожденные украинские защитники только вернулись на родную землю:

Защитники, которые вернулись в рамках сегодняшнего обмена пленными, воевали на разных фронтах - это Киевщина, Мариуполь и "Азовсталь". Среди освобожденных есть 23 воина бригады "Азов", которые находились в российском плену более двух лет. Большинство из них нуждаются в серьезной реабилитации из-за ухудшения состояния здоровья.

"Всего с начала полномасштабного вторжения удалось провести 57 обменов военнопленными и вернуть 3672 украинцев", - сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Кто такой Дмитрий Лубинец

Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик.

В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

Обмен пленными 14 сентября - что известно

Напомним, в субботу, 14 сентября, 103 украинских воинов удалось вернуть из российского плена. Президент Владимир Зеленский сообщил, что среди освобожденных есть военные ВСУ, нацигвардейцы, пограничники и полицейские.

Также домой вернулись также 23 воина бригады "Азов, которые находились в плену более двух лет. Обмен стал возможным благодаря работе Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который действовал по решению Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Как сообщал Главред, 13 сентября в Украину вернулись 49 украинцев и украинок. В рамках обмена 15 бойцов бригады "Азов", которые провели более двух лет в плену, вернулись домой.

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