Украина вернула 15 'азовцев': в бригаде назвали число бойцов, которые все еще в плену

После двух лет плена в Украину вернулись бойцы "Азова": 4 побратима и 11 посестер, рассказали в бригаде.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-vernula-15-azovcev-v-brigade-nazvali-chislo-boycov-kotorye-vse-eshche-v-plenu-10596884.html Ссылка скопирована

Сколько "азовцев" до сих пор остаются в плену - ответ бригады / Колаж: Главред, фото: t.me/azov_media

В пятницу, 13 сентября, в рамках обмена военнообязанными 15 бойцов бригады "Азов", которые провели более двух лет в плену, вернулись домой. Сейчас в российском плену находятся еще более 900 "азовцев". Об этом сообщила 12-я бригада специального назначения "Азов".

"Впервые за более чем год из неволи вернулись бойцы "Азова". 4 побратима и 11 посестер провели более двух лет в плену и сегодня встретились с родными", - отметили в бригаде.

Военные поблагодарили президента Украины Владимира Зеленского, СБУ, МВД, ГУР и всех, кто способствовал процессу возвращения украинских защитников. Также в "Азове" отметили, что для каждого бойца бригады, которая сейчас участвует в боях на одном из самых тяжелых направлений, возвращение собратьев из плена является самой большой мотивацией.

видео дня

"Сегодня более 900 бойцов "Азова" остаются в плену. Мы будем бороться за каждого из них, помним обо всех и вернем каждого на родную землю. В дальнейшем мы надеемся на систематизацию процесса освобождения из плена военнослужащих 12-й бригады "Азов". Верим, что в следующих обменах будем и в дальнейшем видеть наших собратьев и посестер", - отметили военные.

Бригада НГУ "Азов" 12-я бригада специального назначения "Азов" - тактическое соединение Национальной гвардии Украины. Ранее также известное как батальон "Азов" и полк "Азов". "Азов" был сформирован в мае 2014 года в Мариуполе и участвовал в освобождении города от российских войск и сепаратистов в рамках АТО. Во время АТО/ООС "Азов" также участвовал в боях за Иловайск, Широкино, Марьинку. Подразделение участвовало в боях за Мариуполь и Азовсталь во время полномасштабной войны России против Украины, пишет Википедия.

Обмен военнопленными 13 сентября - что известно

Как сообщал Главред, в пятницу, 13 сентября, в Украину вернулись 49 украинцев и украинок. Президент Владимир Зеленский сообщил, что среди освобожденных есть военные ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, пограничники, а также гражданские.

После двух лет во вражеских тюрьмах украинские защитники впервые смогли поговорить с родными. Офицер полка "Азов" Анатолий Михеев отметил, что об обмене узнали лишь за несколько часов до возвращения в Украину, когда уже находился на территории Беларуси.

Напомним, 24 августа, на День Независимости, Украина и Россия провели масштабный обмен пленными - 115 и 115 человек. Тогда домой вернулись воины Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред