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Наши - дома: 103 воина вернулись в Украину, среди освобожденных есть азовцы

Даяна Швец
14 сентября 2024, 14:38обновлено 14 сентября, 17:05
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Защитники Киевщины, Донетчины, Мариуполя и "Азовстали", Луганщины, Запорожья, Харьковщины вернулись домой.
Обмен
Зеленский подтвердил возвращение домой 103 наших воинов / / коллаж: Главред, фото: президент Украины

Еще 103 воинов удалось вернуть в Украину из российского плена. Счастливой новостью поделился президент Украины Владимир Зеленский.

"82 рядовых и сержантов. 21 офицера. Защитников Киевщины, Донетчины, Мариуполя и "Азовстали", Луганщины, Запорожья, Харьковщины. Воинов ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничников, полицейских. Спасибо нашей команде, которая занимается обменами, за такие хорошие новости для Украины", - написал президент.

По данным СМИ, среди освобожденных из плена сегодня 23 азовца - вчера вернули еще 15. К сожалению, около 950 остаются в плену.

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56-й обмен военнопленных

56-й обмен военнопленных - состоялся 13 сентября 2024 года. Украине удалось вернуть 49 украинцев и украинок. Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также наши гражданские люди. В частности, Ление Умерова - девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце. Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц "Азовстали".

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными также рассказали, что среди освобожденных - 38 нацгвардейцев и 28 воинов ВСУ, среди которых 2 - из спецподразделения "Кракен", 2 - из Международного легиона, 3 - из Сил специальных операций и 1 - из Сил территории обороны.

"Домой едут 8 пограничников, 4 полицейских, 21 военный моряк, 3 представителя Государственной специальной службы транспорта, 1 - Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Все освобожденные на этот раз - мужчины: 82 солдата и сержанта; 21 военнослужащий относится к офицерскому составу", - добавили в ведомстве.

Освобожденные военные участвовали в защите от оккупантов Мариуполя - это 69 человек (в том числе 31 защитник "Азовстали"), Донецкого, Луганского, Запорожского, Херсонского, Харьковского и Киевского направлений. Среди них также есть двое охранников ЧАЭС.

К сожалению, большинство получили тяжелые травмы или ранения, имеют серьезные заболевания, нуждаются в немедленной медицинской помощи. Украина длительное время проводила работу, чтобы организовать возвращение этих наших сограждан.

В штабе заявили, что Украина выражает благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за помощь в организации очередного обмена.

В свою очередь омбудсмен Дмитрий Лубинец добавил, что подавляющее большинство освобожденных содержалась в российском плену с первых дней войны.

Обмен пленными - последние новости

13 сентября стало известно, что Украина вернула 15 "азовцев". Военные поблагодарили президента Украины Владимира Зеленского, СБУ, МВД, ГУР и всех, кто способствовал процессу возвращения украинских защитников. Также в "Азове" отметили, что для каждого бойца бригады, которая сейчас участвует в боях на одном из самых тяжелых направлений, возвращение собратьев из плена является самой большой мотивацией.

В свою очередь президент Зеленский дал ответ, почему из плена не возвращают "азовцев". Сейчас списки на обмен пленными согласовывают ГУР, СБУ, внешняя разведка и омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Главред также делился счастливой вестью, как защитники, вернувшиеся из плена, впервые позвонили родным. Украинские воины не сдерживали эмоций, вернувшись на родную землю и увидев сине-желтые флаги.

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