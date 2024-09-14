Британская разведка показала уничтоженные мосты в Курской области

Украина продолжает препятствовать российской логистике в Курской области, написали в разведке.

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Уничтоженные мосты в Курской области / коллаж: Главред, фото: британская разведка

Британская разведка опубликовала фотографии уничтоженных во время операции Украины в Курской области мостов через реку Сейм. Соответствующее сообщение опубликовало Министерство обороны Великобритании в соцсети X.

"Украина продолжает препятствовать российской логистике в Курской области, нанеся серию ударов, которые разрушили автомобильные и понтонные мосты через реку Сейм", - говорится в сообщении.

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Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

Операция в Курской области - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, ВСУ проникли на несколько километров вглубь российской территории, прорвав оборону агрессоров из России еще на одном участке границы в Курской области.

Институт изучения войны сообщал, что 13 сентября украинские силы продвинулись вперед в Глушковском районе Курской области РФ.

В то же время, в Курской области армия РФ начала контрнаступление, но пока не наблюдается боевых действий, которые бы свидетельствовали, что россияне начали масштабную операцию для полного вытеснения ВСУ из захваченных районов.

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