Британская разведка показала уничтоженные мосты в Курской области

Британская разведка опубликовала фотографии уничтоженных во время операции Украины в Курской области мостов через реку Сейм. Соответствующее сообщение опубликовало Министерство обороны Великобритании в соцсети X.
"Украина продолжает препятствовать российской логистике в Курской области, нанеся серию ударов, которые разрушили автомобильные и понтонные мосты через реку Сейм", - говорится в сообщении.
Министерство обороны Великобритании
Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия.
Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.
Операция в Курской области - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, ВСУ проникли на несколько километров вглубь российской территории, прорвав оборону агрессоров из России еще на одном участке границы в Курской области.
Институт изучения войны сообщал, что 13 сентября украинские силы продвинулись вперед в Глушковском районе Курской области РФ.
В то же время, в Курской области армия РФ начала контрнаступление, но пока не наблюдается боевых действий, которые бы свидетельствовали, что россияне начали масштабную операцию для полного вытеснения ВСУ из захваченных районов.
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