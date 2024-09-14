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"Это чудо": появились неожиданные детали нового обмена пленными

Алексей Тесля
14 сентября 2024, 17:11
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Среди освобожденных из российского плена домой вернулись 23 воина бригады "Азов".
Обмен пленными
Состоялся новый обмен пленными / Коллаж: Главред, Фото: t.me/olenatolkachova

В результате очередного обмена пленными между Киевом и Москвой, Украина вернула сразу 103 защитника.

"Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными", - рассказали в Службе безопасности Украины.

В службе отметили, что жизнь каждого украинца - наивысшая ценность.

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"Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена каждого украинца", - подытожили в СБУ.

Как уточнила глава патронатной службы бригады Елена Толкачева, среди освобожденных из российского плена домой вернулись 23 воина бригады "Азов". Они были в неволе более двух лет.

"Это чудо! 23 Азовца сегодня возвращаются на родную землю после более двух лет плена!", - написала она.

Смотрите видео - в СБУ показали эксклюзивные кадры обмена пленными:

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/ Скриншот

Обмен пленными - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что 103 воина вернулись в Украину. Защитники Киевщины, Донетчины, Мариуполя и "Азовстали", Луганщины, Запорожья, Харьковщины вернулись домой.

Напомним, 13 сентября стало известно, что Украина вернула 15 "азовцев". Военные поблагодарили президента Украины Владимира Зеленского, СБУ, МВД, ГУР и всех, кто способствовал процессу возвращения украинских защитников. Также в "Азове" отметили, что для каждого бойца бригады, которая сейчас участвует в боях на одном из самых тяжелых направлений, возвращение собратьев из плена является самой большой мотивацией.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский дал ответ, почему из плена не возвращают "азовцев". Сейчас списки на обмен пленными согласовывают ГУР, СБУ, внешняя разведка и омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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