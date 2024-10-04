"Шерстяное" безумие: кто такие квадроберы и чем они отличаются от фурри

Чем отличаются фурри от квадроберов - новые субкультуры покоряют миллионы чудаков.

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В чем суть квадроберов / Коллаж: Главред, фото: скриншот

За последнее время во всем мире набирает популярности новая молодежная субкультура – квадробика. Ее последователи именуют себя квадроберами, и они отличаются неожиданными особенностями.

Кто такие квадроберы

В частности, квадроберы считают основным смыслом своего движения - копирование узнаваемых повадок различных животных. Кроме того, огни также известны тем, что с удовольствием носят маски, а также переодеваются в соответствующие костюмы.

Нередко квадроберы объединяются в группы и устраивают тематические встречи, иногда на свежем воздухе. Тогда можно увидеть, как группа молодых людей в масках или даже в костюмах животных повторяет их повадки и ведет себя в соответствии с представлениями об иерархии своих прототипов.

Если попытаться взглянуть вглубь истории появления квадробики, то можно увидеть, что в ее основе лежат известные предания и сказочные персонажи животных, которые обладают человеческим голосом и мыслями. То есть – это попытка очеловечивания самых любимых животных.

Какие есть преимущества квадробики? Среди потенциальных психологических преимуществ квадробики психологи psihologonline выделяют следующие: Повышение уверенности в себе: освоение новых физических навыков положительно влияет на самооценку.

Уменьшение стресса: физическая активность и погружение в альтернативную реальность помогают бороться со стрессом.

Развитие креативности: квадробика стимулирует творческое мышление и воображение.

Квадроберы история

Несмотря на различные мнения относительно развития квадробики, практически все сходятся в мысли о том, что стало толчком к ее зарождению. Считается, что квадробика пришла к нам из Японии от местного спортсмена Кеничи Ито.

Кеничи Ито / Скриншот

На соревнованиях в 2008 году он преодолел стометровую дистанцию неожиданным образом – на четвереньках, подражая животным. Более того, он установил рекорд и тем самым попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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Кто такие фурри

Представители этой достаточно новой субкультуры также связаны с животными, однако они отдают предпочтение существами животного мира, обладающими человекоподобными чертами. Настоящими кумирами этой субкультуры являются антропоморфные животные. Эта субкультура более всего распространена в Северной Америке и в Западной Европе.

Таких людей можно отличить посредством наличия различных костюмов животных, а также рисунков и других форм самовыражения с использованием мотивов природы и персонажами животного мира.

Представиетелей субкультуры фурри на английском языке обозначают несколькими словами:

Furries;

Furs;

furry lifestylers (эти представители имеют анимистические и шаманистские аспекты).

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Чем отличаются фурри от квадроберов

Несмотря на кажущуюся схожесть, между представителями субкультур фурри от квадроберами есть существенное отличие:

Квадроберы имитируют движения животных, прыгают на четвереньках, надевают маски и накладные хвосты, подражая животным. Они также могут есть из мисок и даже могут имитировать атаку на прохожих.

Фурри создают костюмы животных, рисунки и другие формы самовыражения, не считая себя воплощением животных.

Смотрите видео - нашествие квадроберов:

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