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Шантажирует Запад из-за Украины: Снегирев раскрыл причину провокаций РФ в Балтике

Руслана Заклинская
29 мая 2024, 22:33
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Россия заставляет Запад ослабить позиции Украины в войне, угрожая эскалацией на границах с НАТО, заявил Дмитрий Снегирев.
Шантажирует Запад из-за Украины: Снегирев раскрыл причину провокаций РФ в Балтике
Россия ищет новые рычаги давления на Запад / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com, скриншот

Изменение Россией морских границ с Литвой и Финляндией в Балтийском море является элементом военно-политического давления. Россия пытается заставить Запад повлиять на Украину в плане переговоров, иначе оккупанты обострят ситуацию в Балтике. Об этом во время чата на Главреде заявил военный аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

"Российская Федерация посягает на ряд островов. Военно-политическое давление связано опять-таки с Украиной, как это ни парадоксально. Россияне дают понять Западу: либо он давит на Киев относительно начала переговорного процесса, либо Россия идет на обострение ситуации в Балтийском регионе", - отметил эксперт.

По его словам, эта провокация может иметь отношение к планам прокладывания Сувалкского коридора, который должен соединить Беларусь с российским анклавом Калининград. В то же время РФ усиливает риторику относительно острова Готланд. Снегирев отметил, что контроль над островами, в частности Готландом, имеет ключевое значение для контроля над Балтийским морем.

"Подчеркиваю, что там не один этот остров, а ряд спорных территорий. То есть россияне повышают градус напряжения с целью создания зоны нестабильности. Фактически предлагается Западу ослабить позиции по Украине, чтобы наша страна согласилась на территориальные уступки, иначе Россия пойдет на эскалацию на границах с НАТО", - пояснил он.

Смотрите видео чата с военным аналитиком Дмитрием Снегиревым:

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Нападение России на страны Запада - новости по теме

Напомним, в ночь с 22 на 23 мая российские пограничники сняли 24 буя на реке Нарве, которые демаркируют международную границу между Эстонией и РФ. Это действие считают определенной провокацией Кремля. МИД Эстонии требует разъяснений от РФ и немедленного возвращения буев.

Россия может быть готова к вооруженному нападению на страны-члены НАТО через пять-восемь лет, отметил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер. Он подчеркнул, что РФ продолжает производить большое количество военной техники, но не всю отправляет в Украину. Поэтому страны НАТО должны быть готовы к возможному нападению уже в 2029 году.

Как сообщал Главред, Латвия, Литва и Эстония опасаются нападения России на свои территории. В материале Financial Times говорится о том, что эти опасения не ограничиваются лишь странами Балтии, а распространяются также на Стокгольм, Берлин и Лондон. Противостояние возможно в течение ближайших 2-8 лет.

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НАТО Балтия страны Балтии война России и Украины
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