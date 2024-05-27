НАТО нужно две недели, чтобы помочь Польши или Румынии в случае атаки РФ - Ходжес

Если Россия нападет на одну из стран НАТО, то ей придется ждать не менее двух недель, пока союзники по блоку придут на помощь, говорит генерал Бен Ходжес.

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Нападение РФ на НАТО - Ходжес рассказал сколько времени нужно на оборону / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Если страна-агрессор Россия нападет на одну из стран НАТО, то ей придется ожидать не менее двух недель, пока другие участники Альянса пришлют войска на помощь. Об этом заявил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в интервью румынскому телевидению.

Как говорит Ходжес, все будет зависеть от того, будет ли у страны предупреждение о потенциальной атаке и будут ли лидеры стран НАТО иметь смелость начать действовать еще перед нападением РФ. Если они проявят смелость, то срок в две недели можно будет существенно сократить.

"Если предположить, что мы не начали двигаться заранее (перед потенциальным нападением. – Главред), то Румынии и всем другим странам – Польше, Литве, всем – придется ждать, наверное, две недели, прежде чем прибудут дополнительные силы", – сказал Ходжес.

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Этот двухнедельный срок, считает генерал, нужно будет истратить для того, чтобы организовать войска стран НАТО, а также все сухопутные войска в самой стране, на которую нападет РФ.

"Воздушные силы смогут прибыть раньше, военно-морские силы других стран – Турции и Болгарии – также могли бы прибыть чуть-чуть быстрее", – подытожил он.

Кто такой Бен Ходжес Фредерик Бенджамин Ходжес — офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе. В настоящее время он заведует кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.

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