'Следующей будет Молдова': Бербок предупредила о серьезных намерениях Путина

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 17 сентября заявила на конференции о том, что поддержка Украины является гарантией выживания соседней Молдовы.
"Все, что мы делаем для поддержки Украины, также означает содействие стабилизации в отношениях с Молдовой. Понятно, что больше всего беспокоит людей здесь: если Украина упадет, Молдова будет следующей страной на очереди", - подчеркнула Бербок, передает Reuters.
Бербок посетила Кишинев вместе с представителями Франции и Румынии в рамках Платформы партнерства с Молдовой.
Германия, один из ключевых военных партнеров Киева в Европе, начала эту платформу после российского вторжения в Украину в 2022 году. Цель платформы - стабилизировать экономику Молдовы и защитить ее от российской дезинформации.
Президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что страна все еще сталкивается с серьезными вызовами и призвала партнеров усиливать свою поддержку.
"Война России против Украины, которую мы осудили с первого дня, нанесла огромный ущерб нашей экономике. Неопределенность, вызванная войной, продолжает серьезно тормозить наше экономическое развитие и будет продолжать тормозить его до тех пор, пока будет продолжаться война", - заявила Санду.
Что нужно знать о Reuters?
"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.
Напомним, что изданию The Wall Street Journal стали известны потери Украины и России в войне. Война создала значительные демографические проблемы для Украины, где по данным последней переписи населения 2001 года насчитывалось 48 миллионов жителей.
Министр обороны Нидерландов дал неожиданный прогноз, когда закончится война в Украине. Рубен Брекельманс отметил, что Россия и сегодня остается сильным государством, способным долго поддерживать войну с высокой интенсивностью.
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