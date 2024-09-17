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"Следующей будет Молдова": Бербок предупредила о серьезных намерениях Путина

Юлия Закрепа
17 сентября 2024, 15:50
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Президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что страна все еще сталкивается с серьезными вызовами из-за агрессии России.
'Следующей будет Молдова': Бербок предупредила о серьезных намерениях Путина
Россия может готовить нападение на Молдову / коллаж: Главред, фото: unsplash, Минобороны РФ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 17 сентября заявила на конференции о том, что поддержка Украины является гарантией выживания соседней Молдовы.

"Все, что мы делаем для поддержки Украины, также означает содействие стабилизации в отношениях с Молдовой. Понятно, что больше всего беспокоит людей здесь: если Украина упадет, Молдова будет следующей страной на очереди", - подчеркнула Бербок, передает Reuters.

Бербок посетила Кишинев вместе с представителями Франции и Румынии в рамках Платформы партнерства с Молдовой.

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Германия, один из ключевых военных партнеров Киева в Европе, начала эту платформу после российского вторжения в Украину в 2022 году. Цель платформы - стабилизировать экономику Молдовы и защитить ее от российской дезинформации.

Президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что страна все еще сталкивается с серьезными вызовами и призвала партнеров усиливать свою поддержку.

"Война России против Украины, которую мы осудили с первого дня, нанесла огромный ущерб нашей экономике. Неопределенность, вызванная войной, продолжает серьезно тормозить наше экономическое развитие и будет продолжать тормозить его до тех пор, пока будет продолжаться война", - заявила Санду.

Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Напомним, что изданию The Wall Street Journal стали известны потери Украины и России в войне. Война создала значительные демографические проблемы для Украины, где по данным последней переписи населения 2001 года насчитывалось 48 миллионов жителей.

Министр обороны Нидерландов дал неожиданный прогноз, когда закончится война в Украине. Рубен Брекельманс отметил, что Россия и сегодня остается сильным государством, способным долго поддерживать войну с высокой интенсивностью.

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