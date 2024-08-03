Буданов назвал условие военной угрозы России странам Балтии

Потенциальная угроза со стороны России таким странам, как Латвия, Литва и Эстония, сохраняется, сказал руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов.

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Пока идет война в Украине, угрозы странам Балтии со стороны России нет - Буданов / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

В настоящее время сохраняется лишь потенциальная угроза Латвии, Литве и Эстонии со стороны агрессора России. Реальной она может стать только в том случае, если Украина проиграет войну. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

В интервью ТСН он рассказал о том, что угроза странам Балтии сохраняется на уровне потенциальной.

"Это такая постоянная и, как говорится, потенциальная угроза. И не больше. То есть, нет такого", - считает руководитель ГУР.

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По словам главы военной разведки, угроза может стать реальной в том случае, если Украина проиграет войну.

"Пока война в Украине идет, ничего нигде не может быть проблемного от России", - подчеркнул Кирилл Буданов.

Угроза России Латвии, Литве и Эстонии – каковы риски:

Россия может захватить страны Балтии за неделю, тогда как время реагирования НАТО составляет 10 дней, считает представитель ГУР Вадим Скибицкий. Благодаря сопротивлению Украины угроза для европейских стран устранена минимум на десятилетие.

НАТО применит 5 статью против России, если она атакует Сувалкский коридор, считает глава Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк. По его словам, атака стран Балтии и Польши – наиболее вероятный сценарий агрессии РФ против Альянса.

Россия может провести агрессию против стран Балтии по сценарию Крыма, предположил политолог Валерий Клочок. Впрочем, пока непонятно, применит ли в такой ситуации Альянс 5-ю статью о коллективной обороне.

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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