УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Буданов назвал условие военной угрозы России странам Балтии

Андрей Ганчук
3 августа 2024, 08:37
78
Потенциальная угроза со стороны России таким странам, как Латвия, Литва и Эстония, сохраняется, сказал руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов.
Путин, страны Балтии
Пока идет война в Украине, угрозы странам Балтии со стороны России нет - Буданов / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

В настоящее время сохраняется лишь потенциальная угроза Латвии, Литве и Эстонии со стороны агрессора России. Реальной она может стать только в том случае, если Украина проиграет войну. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

В интервью ТСН он рассказал о том, что угроза странам Балтии сохраняется на уровне потенциальной.

"Это такая постоянная и, как говорится, потенциальная угроза. И не больше. То есть, нет такого", - считает руководитель ГУР.

видео дня

По словам главы военной разведки, угроза может стать реальной в том случае, если Украина проиграет войну.

"Пока война в Украине идет, ничего нигде не может быть проблемного от России", - подчеркнул Кирилл Буданов.

Угроза России Латвии, Литве и Эстонии – каковы риски:

Россия может захватить страны Балтии за неделю, тогда как время реагирования НАТО составляет 10 дней, считает представитель ГУР Вадим Скибицкий. Благодаря сопротивлению Украины угроза для европейских стран устранена минимум на десятилетие.

НАТО применит 5 статью против России, если она атакует Сувалкский коридор, считает глава Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк. По его словам, атака стран Балтии и Польши – наиболее вероятный сценарий агрессии РФ против Альянса.

Россия может провести агрессию против стран Балтии по сценарию Крыма, предположил политолог Валерий Клочок. Впрочем, пока непонятно, применит ли в такой ситуации Альянс 5-ю статью о коллективной обороне.

Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

страны Балтии ГУР война России и Украины Кирилл Буданов
Реклама

Главное за день

Ночная атака РФ по Украине: есть попадание в объект инфраструктуры - подробности

Ночная атака РФ по Украине: есть попадание в объект инфраструктуры - подробности

09:38 Украина
РФ продвинулась на трех участках в Донецкой области: в США предупредили об угрозе

РФ продвинулась на трех участках в Донецкой области: в США предупредили об угрозе

09:17 Мир
Буданов назвал условие военной угрозы России странам Балтии

Буданов назвал условие военной угрозы России странам Балтии

08:37 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

110 стран поддержали мирный план Китая и Бразилии для Украины: страны выдали заявление 3354

110 стран поддержали "мирный план" Китая и Бразилии для Украины: страны выдали заявление

Налетят град и дожди с грозами: какие области Украины накроют сильные осадки 2673

Налетят град и дожди с грозами: какие области Украины накроют сильные осадки

Когда солить картошку при варке: фатальная ошибка может угробить блюдо 2061

Когда солить картошку при варке: фатальная ошибка может угробить блюдо

Как убрать сильный известковый налет в унитазе: исчезнет за считанные секунды 2007

Как убрать сильный известковый налет в унитазе: исчезнет за считанные секунды

Последние новости

09:38

Ночная атака РФ по Украине: есть попадание в объект инфраструктуры - подробности

09:20

Как поливать кактусы в горшке: два самых лучших способа

09:17

РФ продвинулась на трех участках в Донецкой области: в США предупредили об угрозе

08:48

Новое контрнаступление ВСУ: в РФ разработали стратегию, чтобы помешать Украине - ISW

08:37

Буданов назвал условие военной угрозы России странам Балтии

В Украине легализуют военные компании: что об этом думают в ВСУВ Украине легализуют военные компании: что об этом думают в ВСУ
08:05

Орбан ходит по краю: почему НАТО и ЕС не торопятся выгонять Венгриюмнение

07:36

Там базируются Су-24 и Су-34: БПЛА мощно атаковали аэродром в РФ, деталиВидео

05:30

Очень сложная головоломка: нужно найти 5 отличий за две минуты

05:00

Гороскоп на завтра 4 августа: Скорпионам - соблазн на каждом шагу, Рыбам - прибыль

Реклама
04:32

Жесткое давление на ВСУ: почему врагу удается продвигаться на Покровском направлении

03:30

Ретроградный Меркурий в августе: каких дел лучше избегатьВидео

02:50

ВВК на месте задержания нарушителя: в ТЦК развеяли миф о популярной уловке

02:02

Почему нужно чаще стирать бюстгальтер: какие болезни могут появиться у женщин

01:35

Как очистить серебро от черноты: биохимик назвал самый простой способ восстановления

00:18

Выбил Украине медаль: боксер Хижняк "уничтожил" бразильца и вышел в полуфинал Олимпиады

02 августа, пятница
23:27

РФ определила задачи на 2024 год: Буданов раскрыл план "минимум" и "максимум" врага

22:50

Есть шанс уничтожить Крымский мост в ближайшие несколько месяцев - Буданов

22:44

"Война все ближе к концу": в Венгрии сделали заявление о мире в Украине

22:04

"Все знают меня": Трамп удивил причиной, почему не пойдет на дебаты с Харрис

22:03

Платят высокую цену, но штурмуют: РФ имеет "интересную" тактику под Покровском

Реклама
21:14

Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты от Демократической партии - WP

20:56

Когда солить картошку при варке: фатальная ошибка может угробить блюдоВидео

20:53

В ЕС резко ответили на панику Венгрии и Словакии из-за российской нефти - FT

20:44

Движение через польско-украинскую границу снова усложнится: в чем причина

20:37

Россия готовит массированный удар в августе: Коваленко предупредил об опасности

19:36

На Покровском направлении идут жесткие бои: Зеленский пообещал "усиленный ответ" РФ

19:26

Россиян охватила паника: Крым может попасть под серьезный удар F-16 - Селезнев

19:19

Провокация РФ: Лубинец резко отреагировал на обстрел Волновахи

19:10

Как выпрямить волосы без утюжка и фена: женщина раскрыла хитрый фокусВидео

19:00

Иран стремится сохранить лицо: ждет ли Ближний Восток большая войнамнение

18:44

"Зарабатывали" до $150 000: на Тернопольщине работники ТЦК похищали и избивали людейФото

18:43

Опасно брать: какие подарки нельзя принимать от свекрови

18:32

Какой ваш персонаж из "Бриджертонов" по знаку зодиака: интересное сравнение

17:33

Все по закону: в Молдове ответили, будут ли возвращать украинских мужчин

17:29

Россияне массово наступают на Макеевку: в 3ОШБр раскрыли критическую ситуацию

17:19

Удивительно простой и гениальный способ: как почистить барабан стиральной машиныВидео

17:17

"Позорить мужа и себя на весь мир": муж путинистки Валерии высказался о разводе

16:51

РФ стягивает новые бригады и технику на Покровское направление - DeepState

16:47

В Украине официально появилась новая профессия: что о ней известно

16:45

Только через "Резерв+" невозможно: как с приписным можно оформить бронирование

Реклама
16:32

"Это серьезные токсические вещества": эколог шокировал последствиями ракетных ударов

15:55

РФ готовится к большому штурму Волчанска: в ВСУ раскрыли критическую ситуацию

15:53

Восстановление "Охматдета": Ляшко ответил, отменят ли скандальный тендер

15:46

В РФ готовится запрет Youtube, Google и iOS: не всё так плохо!мнение

15:42

ВСУ уничтожили боевой потенциал РФ: что происходит на Харьковском направлении

15:39

Мария Яремчук вышла на связь с поклонниками - как сейчас выглядит артистка

15:21

Самые опасные болезни огурцов: копеечное средство спасет весь урожайВидео

15:18

"Очень пророчески": стало известно, что Игорь Тальков знал об Алле Пугачевой

15:16

Как убрать сильный известковый налет в унитазе: исчезнет за считанные секунды

15:13

Что значит "давати наганяй": мало кто знает истинное значениеВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять