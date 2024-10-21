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Боеприпасы, техника и вооружение: США выделили ВСУ новый пакет военной помощи

Марина Фурман
21 октября 2024, 15:04
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В пакет помощи войдет оружие и техника на общую сумму 400 миллионов долларов.
США, Ллойд Остин, помощь
США предоставили новый пакет военной помощи / Коллаж: Главред, фото: defense.gov

Министр обороны США Ллойд Остин в понедельник, 21 октября, прибыл с неанонсированным визитом в Киев. Как выяснилось, на встрече с президентом Владимиром Зеленским он объявил о выделении нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов, передает Укринформ.

Ллойд Остин отметил, что под руководством Джо Байдена США продолжают усиливать поддержку Украины.

"Сегодня я хочу объявить выделение президентского пакета помощи на 400 миллионов долларов на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины", - заявил Остин.

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Он сказал, что внимание сосредотачивается на удовлетворении неотложных потребностей Украины и это продолжается.

"Мы также преданы сохранять вашу поддержку, как это было обещано в двустороннем соглашении по безопасности, подписанном президентом Байденом в июле", - подчеркнул Остин.

Кто такой Ллойд Остин?

Ллойд Остин - американский военачальник, генерал армии США, министр обороны США с 21 января 2021 года. Участник войн в Афганистане и Ираке, пишет Википедия.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что США в течение октября-декабря 2024 года планируют предоставить Украине несколько пакетов военной помощи. Общая стоимость американской помощи - от 500 до 750 млн долларов.

Также Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В обновленный перечень вошли 8 танков LEOPARD 1 A5, 20 боевых машин пехоты MARDER, 4 бронеавтомобиля MRAP, 6 САУ Panzerhaubitze 2000, мостоукладчик BEAVER и 2 танка для разминирования WISENT. Также Германия передала запчасти к технике.

Между тем Австралия передаст Украине 49 танков Abrams в рамках нового пакета военной помощи на общую сумму 245 миллионов долларов.

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