Боеприпасы, техника и вооружение: США выделили ВСУ новый пакет военной помощи

Министр обороны США Ллойд Остин в понедельник, 21 октября, прибыл с неанонсированным визитом в Киев. Как выяснилось, на встрече с президентом Владимиром Зеленским он объявил о выделении нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов, передает Укринформ.
Ллойд Остин отметил, что под руководством Джо Байдена США продолжают усиливать поддержку Украины.
"Сегодня я хочу объявить выделение президентского пакета помощи на 400 миллионов долларов на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины", - заявил Остин.видео дня
Он сказал, что внимание сосредотачивается на удовлетворении неотложных потребностей Украины и это продолжается.
"Мы также преданы сохранять вашу поддержку, как это было обещано в двустороннем соглашении по безопасности, подписанном президентом Байденом в июле", - подчеркнул Остин.
Кто такой Ллойд Остин?
Ллойд Остин - американский военачальник, генерал армии США, министр обороны США с 21 января 2021 года. Участник войн в Афганистане и Ираке, пишет Википедия.
Военная помощь Украине - последние новости
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что США в течение октября-декабря 2024 года планируют предоставить Украине несколько пакетов военной помощи. Общая стоимость американской помощи - от 500 до 750 млн долларов.
Также Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В обновленный перечень вошли 8 танков LEOPARD 1 A5, 20 боевых машин пехоты MARDER, 4 бронеавтомобиля MRAP, 6 САУ Panzerhaubitze 2000, мостоукладчик BEAVER и 2 танка для разминирования WISENT. Также Германия передала запчасти к технике.
Между тем Австралия передаст Украине 49 танков Abrams в рамках нового пакета военной помощи на общую сумму 245 миллионов долларов.
Читайте также:
- В NYT оценили, как визит Зеленского в США повлияет на военную помощь Украине
- Война в Украине может закончиться через две недели: Борель издал заявление о помощи Западу
- IRIS-T, Gepard и не только: Германия готовит для Украины миллиардный пакет помощи
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред