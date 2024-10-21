Запорожская АЭС на грани блэкаута: в Минэнерго предупредили о серьезных последствиях

Только возвращение Украине контроля над оккупированной Запорожской АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию АЭС.

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Оккупанты готовят атаки по Запорожской АЭС / коллаж: Главред, фото: Википедия, Минобороны РФ

Захваченная российскими войсками Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута из-за вражеских обстрелов. Сейчас станция питается только одной линией электропередачи.

"Сегодня, 21 октября, в 12:18 из-за систематических вражеских обстрелов отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины", - говорится в сообщении Минэнерго.

В пресс-службе сообщили, что обеспечение внешнего питания станции, что необходимо для ее безопасного функционирования, снова под угрозой.

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"В случае отключения станции от внешнего питания на Запорожской АЭС произойдет очередной полный блэкаут, который создает угрозу для радиационной безопасности", - добавили в Минэнерго.

Что известно о Запорожской АЭС / Инфографика: Главред

По данным пресс-службы, как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сделают все возможное для восстановления линии питания ЗАЭС.

"Только возвращение Украине контроля над оккупированной Запорожской АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции", - говорится в сообщении.

ЗАЭС - это крупнейшая в Европе и третья в мире по совокупной мощности атомная электростанция. Она расположена в Украине, в степной зоне возле бывшего берега Каховского водохранилища в Запорожской области, недалеко от города Энергодар.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ЗАЭС оказалась в эпицентре событий. Российские войска захватили станцию, что создало беспрецедентную ситуацию для ядерной безопасности.

Атаки РФ по АЭС

Напомним, что в ночь на 7 октября "Шахеды" пролетели возле ядерных объектов Южно-Украинской АЭС. Расстояние пролета "Шахедов" от ядерных объектов составляло менее 10 километров. Руководитель "Энергоатома" Петр Котин отметил, что РФ делает эти шаги абсолютно осознавая возможные последствия.

В СМИ раскрыли, что страна-агрессор Россия готовит целый арсенал ракет по АЭС. В случае намерения уничтожить мощности АЭС оккупанты осуществят максимально концентрированную атаку с привлечением и ракет, и дронов, считает главный редактор Defense Express Олег Катков. Если действительно россияне атакуют АЭС, то это будет максимально концентрированный удар.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ планирует атаковать 3 украинские АЭС - такие попытки могут произойти уже этой зимой. Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин нарушил большое количество норм и правил, останавливаться он не планирует.

Захват Запорожской АЭС оккупантами и риск теракта Российские войска захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС во время вторжения на Украину. Станция вместе с городом-спутником Энергодаром перешла под контроль оккупантов во время боевых действий 3-4 марта 2022 года. В 2023 году неоднократно сообщалось, что страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что сам факт теракта российских оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции цивилизованные страны мира воспримут как применение ядерного оружия против гражданского населения. В январе 2024 года Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, то российские оккупанты снова установили мины на территории захваченной ими Запорожской АЭС. Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, были убраны в ноябре 2023 года, а теперь снова появились. Это нарушает стандарты безопасности МАГАТЭ.

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