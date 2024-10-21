Украина вела тайные переговоры с РФ в 2022 году: в WP раскрыли детали

Украина через международных партнеров вела переговоры с Россией, в которых было несколько переговорных направлений, говорится в материале The Washington Post.

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Умеров раскрыл подробности секретных переговоров с РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Украина проводила секретные непрямые переговоры с Россией при поддержке международных партнеров в 2022 году. Переговоры касались гуманитарных вопросов, обмена пленными и безопасности торговых путей. Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью The Washington Post.

По словам Умерова, Соединенные Штаты были постоянно в курсе этих контактов, поскольку Украина всегда консультировалась с Вашингтоном "по всем вопросам".

Глава Минобороны Украины отметил, что результатом секретных переговоров с РФ стало создание "гуманитарного коридора", который дал возможность 400 тысячам украинцев выехать с оккупированных территорий. Также удалось достичь договоренностей об обменах военнопленными, политическими заключенными и ранеными бойцами.

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Кроме того, как отметили в издании, результатом переговоров стала "зерновая сделка". Она позволила возобновить экспорт украинской агропродукции через Черное море.

Как утверждает The Washington Post, американские официальные лица подтвердили, что тайные переговоры действительно состоялись в 2022 году, именно тогда, когда Россия активно угрожала применением тактического ядерного оружия.

"Когда я спросил Умерова, ведутся ли сейчас такие кулуарные переговоры, он ответил, что гуманитарный путь до сих пор открыт", - добавил автор статьи Дэвид Игнатиус.

Что такое The Washington Post? The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Переговоры Украины и РФ - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но только "на равных". Для этого союзники должны предоставить Украине мощное оружие и официальное приглашение в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ключевой стратегией Альянса является предоставление военной помощи Украине, что позволит Киеву вести переговоры с Москвой с позиции силы. Рютте подчеркнул, что НАТО не допустит, чтобы Путин достиг своих целей в Украине.

Украина готова к переговорам об окончании войны, опираясь на свою "формулу мира" и план победы, сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Россию можно только принудить к диалогу, поскольку она не способна вести адекватные переговоры самостоятельно.

План победы Украины / Инфографика Главреда

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