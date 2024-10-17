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Лукашенко в страхе потери половины Беларуси собрался на переговоры Украины и РФ

Андрей Ганчук
17 октября 2024, 22:38
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Беларусь должна быть на переговорах Украины и России, особенно если речь пойдет о территориях, считает Александр Лукашенко.
Лукашенко, Беларусь
Можем остаться без половины Беларуси - Лукашенко / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, DeepState

Ключевые тезисы Лукашенко:

  • Беларусь должна быть на переговорах Украины и РФ
  • Беларусь рискует лишиться части территорий
  • Война в Украине – проблема Беларуси

Воображаемый президент Беларуси Александр Лукашенко "попросился" на так называемые переговоры Украины и России. Он боится, что если процесс будет проходить без Минска, белорусский режим лишится своих территорий.

Как сообщает провластный Telegram-канал Пул первого, Лукашенко хочет пойти на переговоры Киева и Москвы, поскольку считает, что Минск должен там присутствовать.

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"Я всегда настаивал, и украинцам об этом говорил, россиянам и Путина предупредил, что на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы", - отметил белорусский глава государства.

Позиция Беларуси в войне против Украины

Республика Беларусь, близкий союзник Российской Федерации, поддержала своего восточного соседа в российском вторжении в Украину в 2022 году. Перед началом широкомасштабного вторжения Республика Беларусь позволила ВС РФ проводить недельные военные учения на своей территории; однако российские войска не покинули страну после того, как они должны были закончить. Беларусь позволила Российской Федерации осуществить часть вторжения со своей территории, предоставляя России кратчайший наземный путь к столице Украины Киеву.

Республика Беларусь сначала отрицала свою причастность к войне, но впоследствии признала, что позволила российским ракетным установкам, размещенным на ее территории, обстреливать украинские цели, пишет Википедия.

Также политик добавил, что война в Украине – проблема и Беларуси, а в результате российско-украинских договоренностей РБ и вовсе может остаться без "половины страны".

"Я не хочу, чтобы там (на переговорах) решали вопросы - наши вопросы - без нас. Да, они не "оттачат" там в Гомель, Полесье, не в этом дело, но могут принять такие решения, что завтра половину страны придется отдать", – заявил Лукашенко.

Перенос войны в Беларусь – что об этом известно:

Украине необходимо перенести войну и в Беларусь, ранее заявил народный депутат от Слуги народа Олег Дунда.

По мнению парламентария, РФ не готова защищать белорусскую территорию.

"Я глубоко уверен. Зайдя относительно небольшим подразделением в Беларусь, Белорусская армия сложит свое оружие. Это даже не уверенность, это знание. Я бы так сказал. А это большой удар под дых Москве", - считает нардеп.

Режим Лукашенко в ответ может применить против Украины тактическое ядерное оружие, "считает" заместитель Путина в Совбезе РФ Дмитрий Медведев. В истерике он намекнул на удар по Киеву.

армия Беларуси инфографика
Кратко об армии Беларуси / Инфографика: Главред

Украине для вторжения в Беларусь понадобилась бы 200-тысячная группировка, сказал Главреду Олег Жданов. Впрочем, по мнению эксперта, необходимости в такой операции на данный момент нет.

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