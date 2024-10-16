Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В Германии готовы к переговорам с Путиным: Шольц назвал главное условие диалога

Марина Фурман
16 октября 2024, 16:06
243
Канцлер Германии подчеркнул, что во время разговора будет придерживаться четких принципов.
В Германии готовы к переговорам с Путиным: Шольц назвал главное условие диалога
Шольц готов говорить с Путиным о мире в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ОП

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил о готовности к разговору с Путиным о справедливом мире в Украине. Об этом Шольц сказал в Бундестаге, выступая относительно предстоящего саммита лидеров ЕС, передает Rheinische Post.

Говоря о российско-украинской войне, канцлер Германии вспомнил о Саммите мира, который Украина стремится провести до конца текущего года и хочет, чтобы на нем присутствовала Россия.

"Поэтому также правильно, что когда нас спрашивают, будем ли мы также говорить с российским президентом, мы отвечаем: "Да, также да", - сказал Шольц.

видео дня

В то же время канцлер Германии подчеркнул, что придерживается четких принципов - никогда не принимать решений без учета позиции Украины и без консультаций с ближайшими партнерами.

Мирные переговоры Украины и России

Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

Переговоры Украины и России - последние новости

Напомним, недавно Шольц внезапно захотел лично поговорить по телефону с Владимиром Путиным. Пауза в их общении длилась почти два года. Первый контакт между ними может состояться накануне саммита G20.

В то же время ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сделал двусмысленное заявление о достижении мира в Украине - мол, Украине, России и Евросоюзу надо рассмотреть "все возможные пути" решения боевых действий.

Также Олаф Шольц отмечал, что момент для переговоров с Россией уже наступил. Глава правительства ФРГ уверен, что следующий диалог о мире должен пройти обязательно в присутствии делегации РФ.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Олаф Шольц мирные переговоры с Россией
Реклама

Главное за день

Ещё
Приглашение Украины в НАТО: названы сценарий и сроки

Приглашение Украины в НАТО: названы сценарий и сроки

16:09Политика
В Германии готовы к переговорам с Путиным: Шольц назвал главное условие диалога

В Германии готовы к переговорам с Путиным: Шольц назвал главное условие диалога

16:06Мир
"Вероятность высока": Фицо заявил о скором конце войны и вступлении Украины в НАТО

"Вероятность высока": Фицо заявил о скором конце войны и вступлении Украины в НАТО

15:26Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Зачем на самом деле в СССР был разработан граненый стакан и почему в нем 16 граней

Зачем на самом деле в СССР был разработан граненый стакан и почему в нем 16 граней

Три отличия найдет только человек со "зрением орла": на загадку дается 15 секунд

Три отличия найдет только человек со "зрением орла": на загадку дается 15 секунд

Врезал 6-балльный шторм: Украина находится под атакой новой магнитной бури

Врезал 6-балльный шторм: Украина находится под атакой новой магнитной бури

Гороскоп Таро на ноябрь 2024: Овнам - бессонница, Тельцам - награда, Близнецам - триумф

Гороскоп Таро на ноябрь 2024: Овнам - бессонница, Тельцам - награда, Близнецам - триумф

"ВСУ вынуждены отступить из стратегического города": в BILD указали на важный фактор

"ВСУ вынуждены отступить из стратегического города": в BILD указали на важный фактор

Последние новости

16:32

Пылает 800 квадратных метров: на военном аэродроме в Подмосковье вспыхнул пожар

16:22

Доллар снова "растет": какой курс ждет украинцев

16:09

Приглашение Украины в НАТО: названы сценарий и сроки

16:06

В Германии готовы к переговорам с Путиным: Шольц назвал главное условие диалога

16:05

7 простых и полезных правил: как подготовить велосипед на зиму

Формат Рамштайна себя исчерпал, НАТО будет искать примирения с РФ - КлочокФормат Рамштайна себя исчерпал, НАТО будет искать примирения с РФ - Клочок
16:00

Будут свежие вплоть до весны: 3 самых лучших способа, как хранить зимние яблокиВидео

15:59

Популярный украинский актер попал в ДТП на мотоцикле: "Не знаю, что бы было"

15:54

4 знака зодиака которых тянет к бывшим

15:33

Байден едет в Берлин: почему США и РФ фактически заявили о переговорах - Клочок

Реклама
15:33

Обостряет ситуацию: КНДР заявила о 1,4 млн желающих служить в армии

15:31

Даже тереть не придется: как избавиться от известкового налета в унитазе

15:26

"Вероятность высока": Фицо заявил о скором конце войны и вступлении Украины в НАТО

15:26

Утверждение плана победы: Зеленский дал союзникам всего три месяца - AP

15:10

Бойфренд Лорак уже мучается в террористической Москве

15:10

Украина готовит "взрывную операцию" в Крыму: военные цели врага будут уничтожены

15:03

Украина воюет с тремя странами: Зеленский жестко разнес пособников Путина

14:59

Рамина Эсхакзай показала, какие подарки получает от экс-министра Дмитрия Кулебы

14:55

Пенсии в Украине повысили, но кое-что их "съело": в Раде объяснили ситуацию

14:54

"Не позже": Зеленский сделал новый прогноз насчет окончания войны - конечная дата

14:37

Очень плохой знак: куда нельзя смотреть 17 октября - приметы

Реклама
14:12

"Любовь напрокат": на телеканале Бигуди состоится долгожданная премьера популярной турецкой мелодрамы

14:03

Ударят заморозки -4 градуса: Украину накроет антициклон Werner

14:03

Надо найти число 58 за 7 секунд: каверзная загадка для самых сообразительных

13:59

"Вопрос будущего": Зеленский назвал причину нападения РФ на Украину и упомянул НАТО

13:51

Гороскоп на завтра 17 октября: Близнецам - отличный день, Девам - удача до абсурда

13:49

В НАТО сделали заявление о переговорах Зеленского и Путина

13:49

Прорывные решения или напрасные надежды: что принесет Украине визит Байдена в Германию

13:32

Может обеспечить чартерные рейсы: в ОП прокомментировали первое открытие аэропорта

13:25

Загадка природы: почему лайм тонет, а лимон плавает - ответ знают только генииВидео

13:24

Зачем на самом деле одевать платок в церковь - в ПЦУ объяснили

13:03

Бойцы ГУР уничтожили полк россиян и зачистили 400 га леса на Харьковщине: детали операции

13:01

"Опухоль удалить не могут": у знаменитого российского актера-путиниста диагностировали рак

12:55

Это не Донбасс: РФ определила неожиданное направление как одно из стратегических

12:36

Мощный пакет сдерживания РФ: Украина готовит ультиматум для Путина – Зеленский

12:25

Владимир Зеленский представил План победы в Раде: какие пункты он содержит

12:21

"Автомобиль с крылышками": что за необычный дорожный знак заметили на дорогах

12:15

"Надо создавать новый блок": Клочок сказал, что может помочь Украине победить РФ

12:09

Уже догнал маму по росту: Алла Пугачева засветилась на прогулке с сыном на Кипре

12:02

РФ атаковала энергообъекты в 4 областях: два региона частично остались без света

11:45

"Рамштайна" больше не будет": в НАТО готовятся кардинальные решения - Клочок

Реклама
11:29

Матери путинистки Шукшиной стало хуже

11:17

У микробов нет шансов: какие вещи из секонд-хенда следует всегда дезинфицировать

11:16

Гороскоп Таро на ноябрь 2024: Овнам - бессонница, Тельцам - награда, Близнецам - триумфВидео

11:15

"На грани возможного": командир раскрыл серьезную проблему для ВСУ на фронте

11:11

РФ готовит более 10 тыс. военных КНДР на Дальнем Востоке - СМИ

11:06

Китайский гороскоп на завтра 17 октября: Обезьянам - беспокойство, Лошадям - неудачи

11:03

"ВСУ вынуждены отступить из стратегического города": в BILD указали на важный фактор

10:36

Что вы увидели первым: иллюзия за 5 минут покажет, насколько вы креативны

10:23

Что можно сделать из старых картонных коробок: интересная идея для сада

10:19

"Будет напряжение на 1000 км границы": эксперт назвал шаг, который может навредить Украине

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять