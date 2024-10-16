В Германии готовы к переговорам с Путиным: Шольц назвал главное условие диалога

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил о готовности к разговору с Путиным о справедливом мире в Украине. Об этом Шольц сказал в Бундестаге, выступая относительно предстоящего саммита лидеров ЕС, передает Rheinische Post.
Говоря о российско-украинской войне, канцлер Германии вспомнил о Саммите мира, который Украина стремится провести до конца текущего года и хочет, чтобы на нем присутствовала Россия.
"Поэтому также правильно, что когда нас спрашивают, будем ли мы также говорить с российским президентом, мы отвечаем: "Да, также да", - сказал Шольц.видео дня
В то же время канцлер Германии подчеркнул, что придерживается четких принципов - никогда не принимать решений без учета позиции Украины и без консультаций с ближайшими партнерами.
Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
Переговоры Украины и России - последние новости
Напомним, недавно Шольц внезапно захотел лично поговорить по телефону с Владимиром Путиным. Пауза в их общении длилась почти два года. Первый контакт между ними может состояться накануне саммита G20.
В то же время ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сделал двусмысленное заявление о достижении мира в Украине - мол, Украине, России и Евросоюзу надо рассмотреть "все возможные пути" решения боевых действий.
Также Олаф Шольц отмечал, что момент для переговоров с Россией уже наступил. Глава правительства ФРГ уверен, что следующий диалог о мире должен пройти обязательно в присутствии делегации РФ.
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