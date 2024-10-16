В Германии готовы к переговорам с Путиным: Шольц назвал главное условие диалога

Канцлер Германии подчеркнул, что во время разговора будет придерживаться четких принципов.

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Шольц готов говорить с Путиным о мире в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ОП

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил о готовности к разговору с Путиным о справедливом мире в Украине. Об этом Шольц сказал в Бундестаге, выступая относительно предстоящего саммита лидеров ЕС, передает Rheinische Post.

Говоря о российско-украинской войне, канцлер Германии вспомнил о Саммите мира, который Украина стремится провести до конца текущего года и хочет, чтобы на нем присутствовала Россия.

"Поэтому также правильно, что когда нас спрашивают, будем ли мы также говорить с российским президентом, мы отвечаем: "Да, также да", - сказал Шольц. видео дня

В то же время канцлер Германии подчеркнул, что придерживается четких принципов - никогда не принимать решений без учета позиции Украины и без консультаций с ближайшими партнерами.

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Напомним, недавно Шольц внезапно захотел лично поговорить по телефону с Владимиром Путиным. Пауза в их общении длилась почти два года. Первый контакт между ними может состояться накануне саммита G20.

В то же время ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сделал двусмысленное заявление о достижении мира в Украине - мол, Украине, России и Евросоюзу надо рассмотреть "все возможные пути" решения боевых действий.

Также Олаф Шольц отмечал, что момент для переговоров с Россией уже наступил. Глава правительства ФРГ уверен, что следующий диалог о мире должен пройти обязательно в присутствии делегации РФ.

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