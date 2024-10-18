'Мы не против': Зеленский назвал условие переговоров с Россией

Украина должна идти на мирные переговоры с Россией в более сильной позиции, заявил президент Украины.

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Украина готова начать переговоры с РФ при одном условии / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Украина готова начать переговоры с Россией, но только "на равных". Для этого союзники должны предоставить мощное оружие и приглашение в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам в эфире телемарафона.

"Если у нас есть соответствующее оружие, есть от всех положительная поддержка плана победы - это уже шаг вперед. Ты уже находишься в другой ситуации. Уже когда разговариваешь на той или иной площадке с россиянами, потому что партнеры их видят везде. Мы не против, но говорим им: Вы хотите, чтобы мы с россиянами говорили? Так пошлите нас, чтобы мы сидели за столом равноправно, а не чтобы стул где-то там в стороне стоял. Дайте Invitation (официальное приглашение в НАТО - Главред), дайте оружие и тому подобное", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, суть плана победы заключается в демонстрации того, что Украина получает от Запада современное оружие и готова его использовать, если Россия не остановит агрессию. Президент отметил, что в плане победы четко определено все, что нужно для того, чтобы Украина была сильной.

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"(Если - Главред) сильная страна с защитой - тогда и переговоры другие, тогда тебе не могут просто сказать: Смотри, если завтра этого нет, послезавтра вас не будет. Нет, никто вам так не скажет, потому что есть ответ, и он уже сосредоточен в Украине. Это - пакет сдерживания, соответствующее оружие, соответствующее количество военных и партнеры", - добавил глава государства.

Пункты плана победы / Инфографика: Главред

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский презентовал во время визита в США президенту Джо Байдену и двум кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу.

Переговоры Украины и РФ - последние новости

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что стратегия Альянса заключается в предоставлении военной помощи Украине, что позволит Киеву вести переговоры с Москвой с позиции силы. Рютте подчеркнул, что НАТО не позволит Путину достичь своих целей в Украине.

Также Украина готова к переговорам по завершению войны, руководствуясь формулой мира и планом победы. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Россию можно только принудить к диалогу, поскольку она является неадекватной страной.

Кроме этого, глава Офиса президента Андрей Ермак не исключает участие представителей России во втором Саммите мира.

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