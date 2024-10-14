ВСУ получили ключ, который не позволит РФ диктовать условия на переговорах - Снегирев

Продолжение операции ВСУ на территории РФ является важной составляющей плана победы Украины.

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Успех на переговорах будет зависеть, в частности, от успеха ВСУ на Курщине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН, скриншот

ВСУ уже более двух месяцев находятся и выполняют задачи на территории страны-агрессора России в рамках Курской операции. Это разрушает планы Кремля по окончанию войны, с которыми Москва собиралась выйти на мировую арену для переговоров.

Об этом в эфире FREEДОМ рассказал военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев. По его словам, успешные действия украинских сил на Курщине практически ставят точку на планах РФ продвигать свое видение окончания войны среди мировых лидеров.

"Силы обороны Украины контролируют значительные территории Курской области, они сопоставимы с теми территориями, которые российские оккупанты, к сожалению, смогли захватить за время российского наступления, которое уже год, с октября 2023-го, происходит на территории Донецкой области", - подчеркнул он.

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Эксперт считает, что нынешняя ситуация в Курской области для Украины хоть и сложная из-за попыток врага вернуть утраченные территории, однако, если ВСУ продолжат успешные операции там, это будет ключом к тому, что агрессор Россия будет лишена возможности диктовать свои условия во время возможных будущих переговоров.

Кто такой Дмитрий Снегирев? Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Возможность переговоров между Украиной и Россией

Напомним, что Офисе президента заявляли, что Украина готова к переговорному процессу о завершении войны на основе формулы мира и составленного плана победы. При этом есть понимание, что Россия является неадекватной страной, и ее можно принудить к диалогу только через план победы, где есть математически обоснованные инструменты принуждения, количественные показатели, идеологические показатели и так далее.

Формула мира / Инфографика: Главред

Накануне советник председателя ОП Михаил Подоляк отметил, что без дополнительной помощи Киеву со стороны союзников, война Украины против России может длиться годами. Он также отметил - если заставить Украину вести переговоры с позиции слабости, то это отнюдь не закончит войну.

Ранее, о том, что Киев имеет один крутой элемент в переговорах заявил командир саперной службы спецподразделения ГУР Kraken Евгений Шкирков. При этом он подчеркнул, что вряд ли следует ожидать завершения войны уже в ноябре.

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