'Без предварительных условий': США готовы к переговорам с РФ, Китаем и КНДР

Джо Байден заявил о необходимости уменьшить ядерную угрозу.

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Джо Байден готов к переговорам с РФ, Китаем и КНДР для уменьшения ядерной угрозы / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

США готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей с целью уменьшения ядерной угрозы. Как заявил глава Белого дома Джо Байден, переговоры возможны "без предварительных условий".

Как сообщается на сайте Белого дома, свое заявление президент США озвучил во время приветствия лауреатов Нобелевской премии мира.

По словам, Байдена, не будет пользы ни для их стран, ни для мира от блокирования "прогресса в сокращении ядерных арсеналов".

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"Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий для уменьшения ядерной угрозы", - сказал Байден.

Президент США добавил, что уменьшение ядерной угрозы "важно не несмотря на опасности современного мира, а именно из-за них".

"Эти ядерные риски подрывают нормы и соглашения, над введением которых мы совместно работали и противоречат жизненно важной работе современных Нобелевских лауреатов", - отметил американский президент.

Он также рассказал, что в прошлом году во время посещения Хиросимы (Япония) беседовал с человеком, пережившим ядерную бомбардировку в августе 1945 года. Байден добавил, что этот человек напомнил ему, что "мы должны продолжать продвигаться ко дню, когда мы сможем окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия".

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