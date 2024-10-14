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"Без предварительных условий": США готовы к переговорам с РФ, Китаем и КНДР

Анна Ярославская
14 октября 2024, 08:44
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Джо Байден заявил о необходимости уменьшить ядерную угрозу.
'Без предварительных условий': США готовы к переговорам с РФ, Китаем и КНДР
Джо Байден готов к переговорам с РФ, Китаем и КНДР для уменьшения ядерной угрозы / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

США готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей с целью уменьшения ядерной угрозы. Как заявил глава Белого дома Джо Байден, переговоры возможны "без предварительных условий".

Как сообщается на сайте Белого дома, свое заявление президент США озвучил во время приветствия лауреатов Нобелевской премии мира.

По словам, Байдена, не будет пользы ни для их стран, ни для мира от блокирования "прогресса в сокращении ядерных арсеналов".

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"Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий для уменьшения ядерной угрозы", - сказал Байден.

Президент США добавил, что уменьшение ядерной угрозы "важно не несмотря на опасности современного мира, а именно из-за них".

"Эти ядерные риски подрывают нормы и соглашения, над введением которых мы совместно работали и противоречат жизненно важной работе современных Нобелевских лауреатов", - отметил американский президент.

Он также рассказал, что в прошлом году во время посещения Хиросимы (Япония) беседовал с человеком, пережившим ядерную бомбардировку в августе 1945 года. Байден добавил, что этот человек напомнил ему, что "мы должны продолжать продвигаться ко дню, когда мы сможем окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия".

Ядерный шантаж России - последние новости

С начала полномасштабного вторжения россияне регулярно пугают украинцев ядерным оружием. Угрозы появляются с определенной периодичностью и это вызывает немалую тревогу. Политолог Андрей Золотарев рассказал при каких условиях все же Путин может нажать на "красную кнопку".

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что последние заявления диктатора РФ Владимира Путина о пересмотре доктрины ядерного сдерживания, вызваны провалом в достижении стратегических целей войны, которую он начал против Украины.

Бывший замглавы индийского МИДа и экс-посол Индии в России Канвал Сибал прокомментировал вероятность применения страной-агрессором РФ ядерного оружия на фоне пересмотра диктатором Владимиром Путиным ядерной доктрины. Он предупредил кремлевскую верхушку о том, что, если РФ первая применит ядерное оружие, тогда Москва потеряет поддержку на Глобальном Юге.

Стало известно, что российские оккупационные войска вывели на боевое дежурство стратегические комплексы "Ярс", которые способны нести межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным зарядом. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что опасаться ядерного удара РФ нужно не Украине.

Что такое Ярс

PC-24 Ярс — российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

Разработан Московским институтом теплотехники (МИТ) под руководством академика РАН Ю. С. Соломонова. Является модификацией ракетного комплекса "Тополь-М".

Тактико-технические характеристики не раскрываются.

Известно, что максимальная дальность ракеты Ярс - 12 тысяч километров.

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