Байден едет в Берлин: почему США и РФ фактически заявили о переговорах - Клочок

Байден, вероятно будет продвигать трек налаживания мирных инициатив, то есть примирения с Россией и Китаем.

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Клочок прокомментировал визит Байдена в Берлин / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин

Президент США Джо Байден таки решил совершить визит в Германию, который он отложил на прошлой неделе из-за урагана "Милтон". Там, по данным ЗМ І, он должен встретиться в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

В интервью Главреду руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок объяснил, для чего ему нужен этот визит в конце его президентской каденции.

Прежде всего, по мнению эксперта, многие вопросы, которые касались проведения Рамштайна, были закрыты во время визита Зеленского в Европу на прошлой неделе как раз из-за того, что Байден инициировал, а затем отложил это заседание. Это может указывать на определенную политическую игру Байдена, а именно на демонстрацию им возможностей, способности и влияния на процесс.

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"Если раньше, в частности в течение последнего периода способности Белого дома Джозефа Байдена влиять на геополитику подвергали сомнению, то сейчас Байден демонстрирует обратное. И таким образом он посылает определенный сигнал России, который вылился в заявление Белого дома о готовности к переговорам по уменьшению ядерной угрозы с Россией, Китаем и Северной Кореей. В ответ на него представитель Путина Песков ответил: Кремль готов говорить, но не только об уменьшении угроз ядерного оружия, но и о других, соприкасающихся угрозах", - говорит эксперт.

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель благотворительного фонда "Новая дорога". С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2016 по 2018 год - председатель центрального исполнительного комитета всеукраинской партии. С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии. С 2010 года - до сих пор - основатель, директор частного предприятия. С 2005 по 2006 год - главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва. 2005 год (с марта по октябрь) - начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга. С 2004 по 2005 годы - пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва. С 2003 по 2004 годы - инспектор отдела образования районной государственной администрации.

Как объясняет Валерий Клочок, это касается и ситуации на Корейском полуострове, в Восточной Азии и войны в Украине.

"Это вопрос номер один (потому что вокруг этого много всего вращается), и я не исключаю, что Джозеф Байден едет именно для этого - чтобы переговорить со своими коллегами с глазу на глаз. Думаю, что в Германии может быть и Стармер, и Макрон, поскольку эта встреча планировалась в формате четырех", - говорит спикер.

В конце концов, как убежден Клочок, Байден в течение визита может провести переговоры со своим ключевым союзником, Германией, относительно возможных дальнейших шагов.

"Но говорить о том, что во время этой встречи будут достигнуты какие-то решения конкретно для Украины пока не приходится - я не вижу таких перспектив. Что-то, конечно, могут принять во время заседания руководителей оборонных ведомств стран НАТО, которое будет проходить 17 и 18 октября в Брюсселе. Здесь как раз совпадают даты: 17-го Байден один день в Германии, а во второй день, 18-го фактически состоится саммит НАТО на уровне министров обороны, и может быть принято определенное решение, по согласованию со всеми участниками Альянса, Байденом, что касается и поддержки Украины. Однако никакого конкретного и более глобального решения от Байдена, как по мне, ожидать не стоит", - считает эксперт.

НАТО и ось зла / Инфографика: Главред

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" поясняет, что Джо Байден прекрасно понимает, что за время, которое осталось ему на посту президента, он не сможет переломить ситуацию в мире.

А вот, что касается уменьшения эскалации, то, по мнению Клочко, Байден, вероятно, будет продвигать трек налаживания мирных инициатив, то есть примирения с Россией и Китаем.

"Ведь сейчас шансы Камалы Харрис выиграть выборы становятся все меньше. Как бы парадоксально это ни звучало, но помощники Байдена в этой кампании не нашли общий язык со штабом Камалы Харрис - между ними существуют определенные разногласия, и это существенно вредит Харрис набирать обороты. В то же время Трамп со своим популизмом рассказывает: я прекращу все войны, все будет хорошо, один я так могу. И большинство американцев, около 60%, верят в этом вопросе именно Трампу. Поэтому я не исключаю, что Байден будет пытаться продвигать мирный трек в мире, чтобы потом передать эту эстафету или Камале Харрис, или Трампу, ведь оба кандидата будут пытаться уменьшить эскалацию в мире", - говорит Клочок.

Уже ни для кого не секрет, что большинство членов Альянса сегодня не готовы к прямому военному противостоянию с Китаем, Россией. Более того, некоторые даже говорят, что Украина будет получать меньше оружия, и будет производить его сама - мол, деньги дадим, а вы работайте.

"То есть мощности не справляются, а чтобы запустить все, нужно время. Я не исключаю, что Байден и вынашивает такую идею, чтобы сесть, переговорить, настроить своих союзников. И, кстати, сторонников он найдет. Например, Шольц будет таким сторонником номер один. Да и Песков тоже неслучайно подтвердил, что в РФ готовы поговорить по телефону с Шольцем", - говорит Клочок.

В результате, как заключает глава Благотворительного фонда "Новая дорога", Байден и Путин фактически заявили о переговорах.

Решение НАТО по Украине - что известно

Ранее эксперт Валерий Клочок рассказал, что принесет Украине визит Байдена в Германию. Байден встретится с тремя европейскими лидерами в Германии.

Также стало известно, что в НАТО готовятся кардинальные решения. Как пояснил Клочок, функции "Рамштайна" постепенно возьмет на себя структура по оказанию помощи и тренировки Украине в области безопасности (NSATU).

Кроме этого, в НАТО сделали заявление о переговорах Зеленского и Путина. Как отметил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, Североатлантический альянс не позволит Владимиру Путину добиться своих "целей" в Украине.

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