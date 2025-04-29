ЕС может отделить вступление Молдовы от Украины: кто может получить зеленый свет

ЕС может отделить вступление Молдовы от Украины: кто уже может начать переговоры о вступлении в союз.

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Молдова может опередить Украину в ЕС / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Получит ли Молдова шанс на вступление в ЕС отдельно от Украины

Как сопротивление Венгрии может повлиять на вступление Украины в ЕС

Какие шаги может предпринять ЕС для разрешения ситуации

Европейский Союз может рассмотреть возможность отдельного процесса вступления для Республики Молдова, отделив его от Украины из-за сопротивления Венгрии в переговорах с Киевом, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в интервью для Europa Libera Moldova.

"Мы уже обсуждаем с государствами-членами, что делать, потому что ни одно государство-член не выступает против открытия первой группы переговорных разделов с Молдовой", - отметила она, добавляя, что Венгрия пока выступает только против вступления Украины. видео дня

Республика Молдова и Украина действовали совместно в процессе обретения членства в ЕС, рассматривая свои усилия как тандем. Украина подала заявку на вступление в ЕС в феврале 2022 года, сразу после начала российского вторжения, и Республика Молдова присоединилась к этому шагу.

Однако переговоры с Украиной заблокированы Венгрией, которая выставила несколько требований, в частности относительно прав венгерского меньшинства на западе Украины. Поскольку для принятия решений о расширении ЕС требуется единодушие, Венгрия фактически может задержать вступление Украины в ЕС, сколько пожелает.

Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

В прошлом году все 27 стран-членов ЕС дали зеленый свет для начала переговоров с обоими кандидатами, однако на данный момент ни один раздел переговоров еще не открыт.

Взаимоотношения Украины и Венгрии - главное:

Как писал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требовал от Украины возобновления транзита газа в обмен на продление санкций против страны-агрессора России.

Ранее сообщалось о том, что Венгрия выступает против военных миссий в Украине. Будапешт не несет ответственности за начало войны РФ против Украины, сказал Петер Сийярто.

В Министерстве иностранных дел прокомментировали позицию официального Будапешта относительно перспектив европейской интеграции Украины. Спикер МИД Георгий Тихий, нерешенные проблемные вопросы между Будапештом и Киевом не могут быть причиной для затягивания вступления Украины в Евросоюз.

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Что за организация Евросоюз? Европейский союз (Евросоюз, ЕС) - экономическое и политическое объединение 27 европейских государств, международное образование, сочетающее признаки международной организации (межгосударственности) и государства (надгосударственности), однако юридически он не является ни тем, ни другим, сообщает "Википедия".

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