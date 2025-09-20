Блогеры, 'любовница' Путина и политики из Молдовы - кто попал под санкции Украины

Зеленский подписал новые санкционные пакеты против России и ее приспешников.

Зеленский подписал новые санкции / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео в YouTube

Главное:

Зеленский подписал три указа о новых санкциях

Под санкции попали пропагандисты и кремлевские деятели

Также санкции введены против 11 пророссийских деятелей Молдовы и 66 физических и 13 юридических лиц, связанных с оккупацией Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа, которыми ввел новые санкции. Под них попали представители оккупационных властей Крыма, российские пропагандисты и пророссийские деятели из Молдовы. Соответствующие документы обнародованы на сайте Офиса президента.

"Три пакета санкций были мною подписаны. В частности, против пропагандистов, которые помогают России, против различных лиц, которые ведут бизнес на оккупированной территории и наполняют бюджет России, поддерживают эту систему зла, а также против лиц, которые дестабилизируют Молдову в интересах Москвы. Украина помогает Молдове, и мы заинтересованы в стабильности нашего соседа - в успехе Молдовы", - заявил президент в вечернем видеообращении. видео дня

Первый пакет санкций охватывает ряд известных пропагандистов и лиц, откровенно распространяющих кремлевские нарративы. В список попали блогеры Всеволод Филимоненко и Александр Роджерс, который публично отрицал существование Украины, бывший владелец обанкротившегося "Дельта Банка" Николай Лагун, а также российский общественный деятель Екатерина Мизулина, известная своей близостью к главе Кремля. Кроме того, под ограничения попал первый заместитель министра внутренних дел РФ Андрей Кикоть и кремлевский историк Александр Дюков.

Второй пакет санкций касается 11 пророссийских деятелей из Молдовы, которые системно распространяют тезисы российской пропаганды и легитимизируют агрессию против Украины. Среди них - депутат парламента Молдовы Василе Боля, который активно популяризирует внешнюю политику РФ в местных медиа, а также председатель народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов, известный откровенным повторением кремлевских месседжей.

Третий санкционный список самый большой - 66 физических и 13 юридических лиц, связанных с нарушениями прав человека на территории оккупированного Крыма. В него внесены представители оккупационной администрации, "судьи" и организации, которые помогают армии РФ.

Санкции введены против так называемой "министра образования, науки и молодежи Крыма" Валентины Лаврик, которая внедряет российские образовательные стандарты и милитаризирует учебный процесс. Также в перечень попали "судьи" Василий Злотников и Денис Изотенко, причастные к вынесению репрессивных приговоров против крымчан.

"Эти решения синхронизированы с политикой международных партнеров и направлены на блокирование ресурсов России, защиту прав человека на оккупированных территориях и противодействие российской пропаганде", - говорится в сообщении.

Санкции / Инфографика: Главред

Почему ЕС откладывал 19-й пакет санкций - мнение эксперта

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в комментарии Главреду сказал, что отсрочка 19-го пакета санкций против России связана не столько с техническими деталями, сколько с согласованием позиций между ЕС, США и Китаем.

"С одной стороны США требуют жестких решений, а с другой - сами не делают шагов для их введения. Очевидно, нужны переговоры между США и ЕС, чтобы согласовать дедлайны и результативную имплементацию. Ведь уже было несколько ультиматумов для России. Сначала совместный ультиматум ЕС-Украина-США о полном прекращении огня до 12 мая, после чего Дональд Трамп еще дал Путину время. Позже был собственный ультиматум Трампа, а после встречи с Путиным на Аляске какие-либо санкции снова не были введены", - поснил он.

Леонов подчеркнул, что для Европы важно, чтобы новые санкции не только объявили, но и гарантированно внедрили без задержек. Именно позиция США ранее сорвала установление ценового потолка на российскую нефть во время саммита G7, который завершился безрезультатно.

Как сообщал Главред, недавно президент Зеленский заявил, что США должны принять мощный пакет санкций против России и решительно надавить на Владимира Путина. В интервью Sky News он напомнил, что Европа уже приняла 18 пакетов санкций, а от США не хватает сильного шага.

Также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщила о подготовке 19-го пакета санкций против России. Он охватит криптоактивы, банковский сектор и энергетику.

А уже 19 сентября стало известно, что Еврокомиссия представила 19-й пакет санкций против России, который направлен против финансового сектора, энергетики и криптовалют. В список внесли еще 118 судов теневого флота РФ, а компаниям "Роснефть" и "Газпромнефть" запретят транзакции.

