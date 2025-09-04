Орбан и Фицо просят ЕС снять санкции с шести олигархов РФ: детали

Венгрия и Словакия ранее пользовались своим правом вето, чтобы добиться исключения некоторых россиян из списка подсанкционных лиц.

Орбан и Фицо просят ЕС снять санкции с шести олигархов РФ

Власти Венгрии и Словакии обратились к Евросоюзу с просьбой отменить санкции против шести российских бизнесменов в обмен на продление других санкций против России. Об этом сообщает RadioFreeEurope/RadioLiberty.

Эти страны уже ранее пользовались своим правом вето, чтобы добиться исключения некоторых известных россиян из списка подсанкционных лиц, учитывая тесные политические отношения с Кремлем. Они аргументируют свою позицию тем, что санкции ЕС якобы "сильнее бьют" по европейской экономике, чем по российской.

Несколько дипломатов ЕС отмечают, что на этот раз Словакия хочет снять санкции с олигарха Усманова и бизнесмена Михаила Фридмана, а Венгрия добивается исключения из списка подсанкционных лиц олигархов Дмитрия Мазепина, Петра Авена, Мусы Бажаева и Альберта Авдоляна.

Другие государства-члены ЕС предложили альтернативное решение: исключить лишь одно или два лица - так называемые "слабые случаи", то есть тех, кого, скорее всего, всё равно исключат из списка, поскольку против них были применены санкции на основе слабых доказательств, которые не выдержат никаких судебных разбирательств.

И Братислава, и Будапешт отклонили это предложение во время обсуждений на низшем уровне в Брюсселе. Учитывая, что конечный срок продления санкций - 15 сентября, вероятно, определённый компромисс будет достигнут на следующей неделе.

Путин будет продолжать войну несмотря на санкции

Экономист, член Совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран заявил, что российский диктатор Владимир Путин верит, что сможет обойти санкции и продолжать войну.

По его словам, для Путина точка выхода из войны сейчас хуже, чем точка входа.

"Европейцы не снимут санкции, пока Россия не вернется к границам 1991 года - они неоднократно это повторяли. Или хотя бы к границам 2022 года, хотя в этом вопросе среди них есть разногласия", - подчеркнул он.

Санкции против РФ - что известно

Как сообщал Главред, Украина применила санкции против компаний и организаций из России и Китая, которые участвуют в развитии российских беспилотных технологий, включающих использование искусственного интеллекта.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что, несмотря на многочисленные заявления президента Дональда Трампа ввести новые санкции против России за отказ прекратить огонь, пока Соединенные Штаты не планируют усиливать ограничения.

18 июля Евросоюз одобрил один из самых жестких на сегодняшний день пакетов санкций против страны-агрессора России. В 18-й пакет санкционных мер вошли более сотни судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины.

