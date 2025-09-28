Укр
Украина открыла новый фронт: что стоит за ударами по "сердцу" экономики Путина

Руслан Иваненко
28 сентября 2025, 23:15
133
Дроны дальнего радиуса действия разрушают ключевые нефтеперерабатывающие заводы и создают дефицит топлива в России.
Дрон, Взрыв
Украина наносит точные удары по нефтяным объектам РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, скриншот

Кратко:

  • Украина нанесла масштабные удары по нефтяной инфраструктуре РФ
  • Убытки для России от атак оценивают около $100 млрд
  • Дроны дальнего радиуса действия поражают ключевые нефтяные объекты РФ

Украинские силы наносят серьезный удар по экономике России, сосредотачиваясь на объектах нефтяной и газовой промышленности. По данным The Sun, убытки для РФ от этих атак могут достигать около 100 миллиардов долларов.

Эксперт по военной разведке Филипп Ингрэм отметил, что точные удары по нефтяным объектам направлены на "сердце" экономики России и дестабилизацию военной машины Путина:

видео дня

"Дроны дальнего радиуса действия, пролетающие 1000 км и более, превращают великую нефтегазовую империю России в цепь адских пламен".

Дефицит топлива и давление на финансирование войны

Ингрэм добавил, что атаки могут вызвать серьезный дефицит топлива и значительно усложнить финансирование войны Кремлем: "Украина, взяв на прицел российскую нефть, осуществляет прямой удар по логистической артерии вторжения. Цель состоит в том, чтобы сократить финансирование войны. Удары по нефтеперерабатывающим заводам являются прямым ударом по доходам Кремля".

По словам эксперта, эти операции вероятно проводятся при поддержке западных партнеров и инсайдеров: "Украинская разведка, вероятно, при содействии западных партнеров и инсайдеров на месте, определила важнейшие и самые уязвимые части каждого объекта".

Возможные последствия для России

Ингрэм подчеркнул, что ремонт пораженных нефтеперерабатывающих установок требует месяцев, а то и лет, и даже одна атака может нанести России убытки на миллиарды долларов: "Ремонт одной из этих установок - дело не нескольких недель. Это дело месяцев, если не лет".

Эксперт отметил, что серьезные экономические проблемы могут привести к дестабилизации российского общества и подчеркнул: "Послание Украины четкое и понятное Москве: эта война нанесет значительный ущерб экономике и жизни россиян".

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Карта НПЗ в России / Инфографика: Главред

Удары Украины по российским НПЗ и их последствия: мнение эксперта

Политолог и председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отметил, что удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам России уже приносят видимые результаты. По его словам, в оккупированном Крыму, Забайкальском округе и Читинской области уже наблюдаются проблемы с поставками бензина. Фесенко также не исключил, что подобные атаки на НПЗ будут продолжаться, усиливая давление на экономическую инфраструктуру России.

Удачные операции Украины против РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 26 сентября в России прогремели взрывы - дроны атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский НПЗ. Также громко было и в Ростове-на-Дону.

Кроме того, украинские дроны атаковали российские нефтяные порты на побережье Черного моря. Это парализовало ключевые нефтяные порты РФ на Черном море.

25 сентября Силы обороны Украины сбили российский самолет Су-34 на Запорожском направлении. Вражеский истребитель-бомбардировщик осуществлял террористические атаки по городу Запорожью, с применением управляемых авиабомб.

13:40

"Попала на фото": в Воздушных силах назвали особенность удара РФ по КиевуФото

13:23

Селена Гомес отгуляла громкую свадьбу - первые фотоВидео

13:23

Не сравнится с магазинным: домашний томатный сок на зиму за 1 минуту

