Не выдержало сердце: во время атаки РФ в укрытии умерла киевлянка Илона Ревут

В результате атаки погибли четыре человека, среди них 12-летняя школьница Александра.

Киевлянка умерла от стресса в укрытии

В ночь на 28 сентября Киев подвергся одной из самых масштабных атак россиян за последнее время. Укрываясь от обстрелов, одна из жительниц столицы не выдержала психологической нагрузки и умерла. Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко и платформа United24.

По словам Ткаченко, российская атака унесла жизни четырех человек, еще 13 киевлян получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших - 12-летняя школьница Александра из Соломенского района.

"Россияне убили 12-летнюю Александру, ученицу седьмого класса одной из школ Соломенского района. Россияне убили наших людей в Институте кардиологии - тех, кто помогал и нуждался в помощи. Кроме этого, одна женщина не выдержала стресса, умерла в укрытии", - говорится в сообщении.

В укрытии у киевлянки остановилось сердце

По данным United24, во время атаки 52-летняя киевлянка Илона Ревут не выдержала нервного напряжения - у нее остановилось сердце.

"Сердце 52-летней Илоны Ревут остановилось в укрытии во время российского обстрела. По словам коллег, женщина была здорова и вела активный образ жизни, но очень тяжело переносила стресс во время атак РФ", - говорится в сообщении.

Женщина работала парикмахером-стилистом в салоне "Лонда". Согласно сообщению заведения, Илона оставалась в Киеве, ухаживая за больной матерью, и находилась в укрытии во время атаки.

В укрытии умерла Илона Ревут / Фото: скриншот

Что известно о последствиях атаки

После завершения воздушной тревоги спасатели ГСЧС обследовали все места попаданий. По словам Ткаченко, только в Соломенском районе повреждены 27 объектов, из них 9 частных домов.

"Опять значительное количество выбитых окон жилых домов. Вместе по 7 районам - до 1000. Сообщения о новых повреждениях поступали в течение всего дня", - сообщил руководитель КГВА.

В наиболее пострадавших районах - Соломенском и Дарницком - сразу начали работу гуманитарные штабы. Там помощь получили более 500 человек. Девять жителей временно отселили в общежития, а десятки подали заявления на компенсации от города.

Атака РФ по Украине 28 сентября - последние новости

Как сообщал Главред, масштабная атака России против Украины в ночь на 28 сентября длилась более 12 часов и была направлена против мирных городов, сообщил президент Владимир Зеленский. Агрессор запустил почти 500 ударных дронов и более 40 ракет, среди которых были и "Кинжалы".

Ночью Россия в очередной раз обстреляла Киев. По данным ГСЧС, пострадали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах.

Кроме этого, в результате массированного удара по Киеву погибли четыре человека, среди которых 12-летняя девочка Саша. Еще несколько жителей дома пострадали.

