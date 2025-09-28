Укр
Не выдержало сердце: во время атаки РФ в укрытии умерла киевлянка Илона Ревут

Руслана Заклинская
28 сентября 2025, 22:45
336
В результате атаки погибли четыре человека, среди них 12-летняя школьница Александра.
Киевлянка умерла от стресса в укрытии / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, facebook.com/ilona.revut

Главное:

  • В результате атаки РФ в Киеве погибли четыре человека, среди них 12-летняя школьница Александра
  • 13 человек получили ранения
  • Одна женщина умерла от стресса в укрытии

В ночь на 28 сентября Киев подвергся одной из самых масштабных атак россиян за последнее время. Укрываясь от обстрелов, одна из жительниц столицы не выдержала психологической нагрузки и умерла. Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко и платформа United24.

По словам Ткаченко, российская атака унесла жизни четырех человек, еще 13 киевлян получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших - 12-летняя школьница Александра из Соломенского района.

"Россияне убили 12-летнюю Александру, ученицу седьмого класса одной из школ Соломенского района. Россияне убили наших людей в Институте кардиологии - тех, кто помогал и нуждался в помощи. Кроме этого, одна женщина не выдержала стресса, умерла в укрытии", - говорится в сообщении.

В укрытии у киевлянки остановилось сердце

По данным United24, во время атаки 52-летняя киевлянка Илона Ревут не выдержала нервного напряжения - у нее остановилось сердце.

"Сердце 52-летней Илоны Ревут остановилось в укрытии во время российского обстрела. По словам коллег, женщина была здорова и вела активный образ жизни, но очень тяжело переносила стресс во время атак РФ", - говорится в сообщении.

Женщина работала парикмахером-стилистом в салоне "Лонда". Согласно сообщению заведения, Илона оставалась в Киеве, ухаживая за больной матерью, и находилась в укрытии во время атаки.

В укрытии умерла Илона Ревут / Фото: скриншот

Что известно о последствиях атаки

После завершения воздушной тревоги спасатели ГСЧС обследовали все места попаданий. По словам Ткаченко, только в Соломенском районе повреждены 27 объектов, из них 9 частных домов.

"Опять значительное количество выбитых окон жилых домов. Вместе по 7 районам - до 1000. Сообщения о новых повреждениях поступали в течение всего дня", - сообщил руководитель КГВА.

В наиболее пострадавших районах - Соломенском и Дарницком - сразу начали работу гуманитарные штабы. Там помощь получили более 500 человек. Девять жителей временно отселили в общежития, а десятки подали заявления на компенсации от города.

  • Вражеская атака на Киев 28 сентября
    Вражеская атака на Киев 28 сентября фото: ГСЧС
Атака РФ по Украине 28 сентября - последние новости

Как сообщал Главред, масштабная атака России против Украины в ночь на 28 сентября длилась более 12 часов и была направлена против мирных городов, сообщил президент Владимир Зеленский. Агрессор запустил почти 500 ударных дронов и более 40 ракет, среди которых были и "Кинжалы".

Ночью Россия в очередной раз обстреляла Киев. По данным ГСЧС, пострадали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах.

Кроме этого, в результате массированного удара по Киеву погибли четыре человека, среди которых 12-летняя девочка Саша. Еще несколько жителей дома пострадали.

О персоне: Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко - украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, начальник Киевской городской военной администрации с 31 декабря 2024 года, заместитель Министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 - до 31.12.2024), член Наблюдательного совета Укрпочты, бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 - 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.

новости Киева Взрыв в Киеве война России и Украины Ракетная атака на Украину
