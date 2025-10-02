Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Враг нанес удар БПЛА по Киевщине, есть пострадавший: подробности и последствия

Руслан Иваненко
2 октября 2025, 01:42обновлено 2 октября, 02:31
209
ОВА призывает граждан соблюдать правила безопасности и находиться в защищенных местах во время тревоги.
Враг нанес удар БПЛА по Киевщине, есть пострадавший: подробности и последствия
Киевщина снова подверглась атаке БпЛА, пострадавший получил медицинскую помощь / Колаж: Главред, фото: Воинская часть 3017 Национальной гвардии Украины, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Киевщина вечером 1 октября подверглась атаке вражеских БпЛА.
  • Из-за атаки в Бучанском районе травмирован 50-летний мужчина

Вечером 1 октября территория Киевской области снова подверглась массированной атаке вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В Киевской областной военной администрации (ОВА) подтвердили движение дронов, направлявшихся с севера региона на запад.

По сообщению ОВА, силы противовоздушной обороны (ПВО) активно противодействовали угрозе, пытаясь уничтожить цели еще на подступах к населенным пунктам.

видео дня

К сожалению, не удалось избежать жертв среди гражданского населения. Около 1 часа ночи в ОВА сообщили о травмированном мужчине в Бучанском районе.

По его словам, у пострадавшего, мужчины 50 лет, диагностировано осколочное ранение правой голени. Его немедленно госпитализировали в местную больницу, где он получает всю необходимую медицинскую помощь.

Комментируя инцидент, Николай Калашник отметил, что враг целенаправленно выбирает мишенью мирные населенные пункты:

"Россияне целенаправленно атакуют мирные населенные пункты, пытаясь уничтожить саму жизнь".

Начальник ОВА призвал граждан не пренебрегать мерами безопасности: "Зло должно быть наказано. Берегите себя и своих близких. Находитесь в безопасных местах во время воздушной тревоги", - резюмировал Калашник.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Щахед / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 1 октября российские войска нанесли удар по энергетическому объекту, что повлекло серьезные перебои с электроснабжением в Черниговской области. Как сообщили в "Черниговоблэнерго", энергетики вынуждены ввести жесткие графики отключений. Теперь без света остаются свыше 307 тысяч потребителей в нескольких районах региона.

По словам председателя Черниговской ОГА Вячеслава Чауса, ударные дроны типа "Шахед", которыми враг атаковал энергетическую инфраструктуру, стали причиной частичного обесточивания области.

В то же время в ночь на 1 октября Харьков подвергся массированной атаке управляемыми авиабомбами и баллистическими ракетами. В городе прогремела серия взрывов, были разрушены частные дома и возникли пожары. По данным ГСЧС, удары также пришлись на пригород и Чугуевский район.

Читайте также:

О персоне: Николай Калашник

Николай Калашник - украинский государственный деятель. Председатель Киевской областной государственной администрации с 24 марта 2025 года, пишет Википедия.

Ранее занимал должность первого заместителя председателя Киевской областной государственной администрации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Киевская область атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг нанес удар БПЛА по Киевщине, есть пострадавший: подробности и последствия

Враг нанес удар БПЛА по Киевщине, есть пострадавший: подробности и последствия

01:42Война
ВСУ рассекли Добропольский выступ: военные рванули в мощное контрнаступление

ВСУ рассекли Добропольский выступ: военные рванули в мощное контрнаступление

00:54Фронт
Атака была целенаправленная, летело более 20 Шахедов: какая сейчас ситуация на ЧАЭС

Атака была целенаправленная, летело более 20 Шахедов: какая сейчас ситуация на ЧАЭС

23:02Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака стоит на пороге больших трансформаций

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака стоит на пороге больших трансформаций

Дочь Филиппа Киркорова рассекретила мать: путинисту пришлось признать

Дочь Филиппа Киркорова рассекретила мать: путинисту пришлось признать

Гороскоп на сегодня 2 октября: Львам - сюрприз, Весам - большое счастье

Гороскоп на сегодня 2 октября: Львам - сюрприз, Весам - большое счастье

Муж Ани Лорак повторил судьбу Мурата Налчаджиоглу - что известно

Муж Ани Лорак повторил судьбу Мурата Налчаджиоглу - что известно

Последние новости

03:30

"Съедают" пространство: в какие цвета не стоит красить стены в доме

02:46

"Мой рай": Тина Кароль сделала неожиданное романтическое признание

01:48

Юрий Никитин впервые признался, почему во второй раз разводится с Ольгой Горбачевой

01:42

Враг нанес удар БПЛА по Киевщине, есть пострадавший: подробности и последствия

01:30

Новый роман и финансы: что известно о разводе Николь Кидман и Кита Урбана

Заморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябреЗаморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябре
00:56

Ученые раскрыли тайны прошлого: как находка в Китае переписывает историю человечества

00:54

ВСУ рассекли Добропольский выступ: военные рванули в мощное контрнаступление

00:23

"Считайте, что карьера закончилась": Леся Никитюк рассказала о конкурентках

01 октября, среда
23:56

Россия усилила давление: офицер раскрыл, почему Донетчина так важна для Кремля

Реклама
23:45

"Нет смыслов": Анна Ризатдинова оказалась под капельницами

23:02

Атака была целенаправленная, летело более 20 Шахедов: какая сейчас ситуация на ЧАЭС

22:40

ПСЖ платит солидно: сколько заработало Динамо на трансфере Забарного

22:26

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

22:14

Готова ударить: Мишель Обама раскрыла раздражающую привычку своего мужа

21:33

"Длинный Нептун" получил мощный апгрейд: эксперты намекнули на "приятный сюрприз"

21:16

"Эту победу нельзя просто ждать": ведущий Єдиних новин мобилизовался

20:59

На ЧАЭС произошла чрезвычайная ситуация после обстрела РФ

20:53

С него могли запускать дроны по Европе: французский спецназ захватил танкер РФВидео

20:50

Врачи бьют тревогу: что происходит с путинистом Филиппом Киркоровым

20:45

Как вы вешаете туалетную бумагу: лишь одна деталь выдает истинный характер

Реклама
20:41

Весенний урожай не подведет: благоприятные дни осенней посадки лука под зимуВидео

20:29

Принцесса Анна в Киеве: о чем сестра Чарльза ІІІ говорила с Еленой Зеленской

20:22

"Ситуация мегакритическая": в Украине начали вводить графики отключения света после ударовФотоВидео

19:55

"Хороших сценариев для Кремля нет": при каком условии Китай может отказаться от России

19:51

Где спрятаны три совы: только 1% людей пройдет головоломку за 10 секунд

19:47

Оптимальные обороты двигателя: простой лайфхак, как сэкономить топливо на "механике"

19:44

Снег, дождь и мороз накроют Украину: синоптики объявили штормовое предупреждение

19:24

Забрала дочь с собой: Елена Мозговая срочно покинула Украину

19:22

В Крыму - топливная катастрофа: введены новые ограничения, бензин исчезает с АЗС

19:13

Мобилизация 60+ - в Генштабе объяснили, какие категории граждан призовут в армию

19:10

Зачем Трамп клянчит себе Нобелевскую премию мирамнение

19:04

"Мечтал познакомиться": Александра Кучеренко решилась на перемены в жизни

19:03

В нескольких областях жесткие проблемы со светом: РФ ударила по объекту энергетикиВидео

19:00

Зачем океанам соль и как изменение солености может сделать полюса непригодными для жизни

18:46

Три области на грани опасности: офицер ВСУ оценил угрозу "ползучего наступления" РФ

18:37

Вид может быть обманчивым: в Украине нашли ядовитый "белый" грибВидео

18:19

Что нужно изменить для улучшения качества сна - ученые назвали два фактора

18:12

"Мое сердце разбито": женщина стала вдовой сразу после свадьбы из-за удара по ДнепруФотоВидео

17:48

Инерция против человечества: что будет, когда Земля перестанет вращаться

17:46

Как сказать на украинском "изолента": слова, о которых почти никто не знаетВидео

Реклама
17:09

Мобилизация мужчин 50+ - что известно о "тайной" директиве и кого возьмут первыми

17:04

Сразу в больницу: голливудский актер протестировал удар Александра Усика

17:03

Убьют сорняки и земля отдохнет: какие сидераты посеять на огороде осеньюВидео

16:43

Начнутся финансовые проблемы и не только: строгие запреты и приметы 2 октября

16:41

Главный жизненный вызов: что вам суждено преодолеть по году рождения

16:21

Исчезнет первая со стола: рецепт шикарной закуски из шампиньонов

15:57

"Герой Азова одел": Цимбалюк резко ответил военнослужащему

15:56

Странный скрип под капотом автомобиля: как решить проблему

15:48

Счета за свет станут значительно меньше: как стирать одежду, чтобы сэкономитьВидео

15:35

Реально ли сделать блэкаут в Москве - в Генштабе оценили заявление Зеленского

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять