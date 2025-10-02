Враг нанес удар БПЛА по Киевщине, есть пострадавший: подробности и последствия

Кратко:
- Киевщина вечером 1 октября подверглась атаке вражеских БпЛА.
- Из-за атаки в Бучанском районе травмирован 50-летний мужчина
Вечером 1 октября территория Киевской области снова подверглась массированной атаке вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В Киевской областной военной администрации (ОВА) подтвердили движение дронов, направлявшихся с севера региона на запад.
По сообщению ОВА, силы противовоздушной обороны (ПВО) активно противодействовали угрозе, пытаясь уничтожить цели еще на подступах к населенным пунктам.
К сожалению, не удалось избежать жертв среди гражданского населения. Около 1 часа ночи в ОВА сообщили о травмированном мужчине в Бучанском районе.
По его словам, у пострадавшего, мужчины 50 лет, диагностировано осколочное ранение правой голени. Его немедленно госпитализировали в местную больницу, где он получает всю необходимую медицинскую помощь.
Комментируя инцидент, Николай Калашник отметил, что враг целенаправленно выбирает мишенью мирные населенные пункты:
"Россияне целенаправленно атакуют мирные населенные пункты, пытаясь уничтожить саму жизнь".
Начальник ОВА призвал граждан не пренебрегать мерами безопасности: "Зло должно быть наказано. Берегите себя и своих близких. Находитесь в безопасных местах во время воздушной тревоги", - резюмировал Калашник.
Напомним, как ранее сообщал Главред, 1 октября российские войска нанесли удар по энергетическому объекту, что повлекло серьезные перебои с электроснабжением в Черниговской области. Как сообщили в "Черниговоблэнерго", энергетики вынуждены ввести жесткие графики отключений. Теперь без света остаются свыше 307 тысяч потребителей в нескольких районах региона.
По словам председателя Черниговской ОГА Вячеслава Чауса, ударные дроны типа "Шахед", которыми враг атаковал энергетическую инфраструктуру, стали причиной частичного обесточивания области.
В то же время в ночь на 1 октября Харьков подвергся массированной атаке управляемыми авиабомбами и баллистическими ракетами. В городе прогремела серия взрывов, были разрушены частные дома и возникли пожары. По данным ГСЧС, удары также пришлись на пригород и Чугуевский район.
