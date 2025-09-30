Укр
Путин послал сигнал Западу по Украине - какая цель Кремля и чего ждать дальше

Юрий Берендий
30 сентября 2025, 03:09
РФ считает Украину и ряд стран зонами своих "интересов", а заявления Трампа свидетельствуют о сложности реакции Запада на требования Кремля, указывает эксперт.
Путин послал сигнал Западу по Украине - какая цель Кремля и чего ждать дальше
Путин послал сигнал Западу по Украине / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

О чем сказал Золотарев:

  • Россия послала сигнал странам ЕС по Украине
  • Заявления Трампа подтверждают вероятность того, что требования Кремля могут быть удовлетворены
  • Путин угрожает странам Европы применением ядерного оружия

Путин своими последними демонстрациями силы стремится заставить Европу смириться с "зонами жизненно важных интересов" России, одновременно оказывая давление на европейские страны, чтобы они сократили поддержку Украине и пересмотрели военное присутствие в регионе. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Он пояснил, что к так называемым "зонам жизненно важных интересов" Россия относит Украину, страны Балтии и другие постсоветские государства. Москва фактически требует, чтобы Европа с этим смирилась, отказавшись от интеграции Украины в НАТО и сократив военное присутствие в Польше и странах Балтии.

"Последние заявления Трампа о помощи странам Балтии свидетельствуют о том, что такой сценарий вполне вероятен. Следует отметить, что Трамп не раз подчеркивал, что это "война Байдена", а не его война", - указывает он.

Золотарев добавил, что США сейчас сталкиваются с серьезными внутриполитическими вызовами: противостоянием с глобалистами, борьбой между Демократической партией и трампистами. Кроме того, события, в частности похороны Чарли Кирка, показали, что конфликт будет только обостряться. В таком контексте война в Украине для Дональда Трампа воспринимается как дополнительное бремя.

"С другой стороны, риторика Кремля, когда он говорит, что ему есть чем ответить силой, прежде всего адресована европейской аудитории. Путин стремится показать, что не блефует и готов пойти на радикальные действия, в том числе на применение ядерного оружия", - резюмирует он.

Смотрите видео, в котором Андрей Золотарев оценил угрозу ядерной войны и большой войны в Европе, а также предостерег, что Путин может применить оружие, которое ранее не использовал:

Какова цель российских провокаций против Европы - мнение эксперта

Как писал Главред, российские провокации в Европе вряд ли ограничатся лишь нарушениями воздушного пространства НАТО дронами и самолетами. Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра, ветеран дипломатии Валерий Чалый в комментарии Эспрессо предупредил, что Кремль рано или поздно может перейти к наземной операции, причем наиболее вероятной целью, по его словам, является Литва.

"Моя версия такова, что без суши, без какой-то комбинированной операции, диверсионными группами, в сочетании с теми же дронами, не будет так воспринято в Европе, как это воспринимается сейчас. Оно воспринято будет совсем по-другому. Далее о жертвах, если погибнут люди, то это опять будет по-другому", - отметил Чалый.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, на территории России больше не осталось ни одного безопасного места, ведь украинское оружие способно поразить любой военный объект. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время Варшавского форума по безопасности.

Практически каждую ночь на объектах энергетической инфраструктуры и нефтеперерабатывающих заводах страны-агрессора раздаются взрывы. Политолог и экономический эксперт Тарас Загородний отметил, что динамика украинских ударов довольно результативна, и если она сохранится, через несколько месяцев ситуация в РФ может стать критической.

По его мнению, Украина способна восстановить свои границы 1991 года в течение четырех лет. Загородний предположил, что это может произойти в период президентства Трампа, который будет оставаться на посту как минимум до 2029 года.

О персоне: Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), пишет Википедия.

