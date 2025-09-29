Украина может вернуть границы 1991-го за четыре года: эксперт назвал условие

Главные тезисы Загороднего:
- Украина может вернуть границы 1991 года
- Это возможно до 2029 года
- Без нефти и газа РФ обречена на "смерть"
Украина может вернуть себе границы 1991 года в течение четырех лет. Такое мнение в интервью Главреду озвучил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.
По его словам, восстановление границ возможно при каденции Трампа, а нынешний президент США пробудет у власти до 2029 года.
"Да, это [возвращение к границам 1991 года] можно сделать в ближайшие четыре года", - сказал Загородний.
По словам эксперта, все упирается в нефть и газ.
"Ведь американцы нам ни слова не говорят по поводу того, что мы уничтожаем нефтегазовую инфраструктуру Российской Федерации. А без нефти Россию просто ждет смерть", - добавил Загородний.
Эксперт добавил, что его совершенно не удивило то, что Трамп заговорил о возвращении Украиной всех ее территорий.
"Я всегда отмечал, что именно при Трампе у нашей страны есть шанс вернуться к границам 1991 года. Но при этом мы сами должны производить больше оружия и больше бить по территории России. Это позволит обвалить российский тыл, вот что для нас важно", - подчеркнул Загородний.
Глава США изменил позицию в отношениии Украины
Как писал Главред, президент США Трамп неожиданно пересмотрел свою позицию по войне в Украине, заявив, что при поддержке Европы Киев способен вернуть все оккупированные территории.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, Трамп осознал, что Украина не может и не будет обмениваться землями с государством-агрессором Россией.
Фактически Трамп совершил резкий поворот от призывов к территориальным уступкам к утверждениям, что Украина способна восстановить контроль над всей своей территорией. На смену трактовке переговоров как самого реалистичного варианта поддержки Киева пришло убеждение в возможности полного освобождения страны. В Sky News назвали четыре причины таких заявлений Трампа.
Тем временем спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что страна-агрессор РФ не выигрывает в войне в Украине. Иначе она уже была бы в Киеве, Одессе и за Днепром.
Также Келлог сообщил, что Трамп разрешил Украине наносить удары с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет большой дальности американского производства по целям на территории России. Некоторые удары потребуют дополнительного одобрения со стороны Пентагона.
Другие новости:
- "Путин не сдержит амбиций": дипломат назвал страну НАТО, куда целится "рука Кремля"
- "Мы уже в состоянии войны с Россией": в Британии сделали громкое заявление
- Украина готовит ответ на удары РФ по энергетике: генерал озвучил замысел Киева
О персоне: Тарас Загородний
Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред