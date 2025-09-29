Украина может вернуть границы 1991-го за четыре года: эксперт назвал условие

Главный фактор победы — уничтожение нефтегазовой инфраструктуры РФ.

Тарас Загородний считает, что восстановление границ возможно при президентстве Трампа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Главные тезисы Загороднего:

Украина может вернуть границы 1991 года

Это возможно до 2029 года

Без нефти и газа РФ обречена на "смерть"

Украина может вернуть себе границы 1991 года в течение четырех лет. Такое мнение в интервью Главреду озвучил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, восстановление границ возможно при каденции Трампа, а нынешний президент США пробудет у власти до 2029 года.

"Да, это [возвращение к границам 1991 года] можно сделать в ближайшие четыре года", - сказал Загородний.

По словам эксперта, все упирается в нефть и газ.

"Ведь американцы нам ни слова не говорят по поводу того, что мы уничтожаем нефтегазовую инфраструктуру Российской Федерации. А без нефти Россию просто ждет смерть", - добавил Загородний.

Эксперт добавил, что его совершенно не удивило то, что Трамп заговорил о возвращении Украиной всех ее территорий.

"Я всегда отмечал, что именно при Трампе у нашей страны есть шанс вернуться к границам 1991 года. Но при этом мы сами должны производить больше оружия и больше бить по территории России. Это позволит обвалить российский тыл, вот что для нас важно", - подчеркнул Загородний.

Глава США изменил позицию в отношениии Украины

Как писал Главред, президент США Трамп неожиданно пересмотрел свою позицию по войне в Украине, заявив, что при поддержке Европы Киев способен вернуть все оккупированные территории.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Трамп осознал, что Украина не может и не будет обмениваться землями с государством-агрессором Россией.

Фактически Трамп совершил резкий поворот от призывов к территориальным уступкам к утверждениям, что Украина способна восстановить контроль над всей своей территорией. На смену трактовке переговоров как самого реалистичного варианта поддержки Киева пришло убеждение в возможности полного освобождения страны. В Sky News назвали четыре причины таких заявлений Трампа.

Тем временем спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что страна-агрессор РФ не выигрывает в войне в Украине. Иначе она уже была бы в Киеве, Одессе и за Днепром.

Также Келлог сообщил, что Трамп разрешил Украине наносить удары с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет большой дальности американского производства по целям на территории России. Некоторые удары потребуют дополнительного одобрения со стороны Пентагона.

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

