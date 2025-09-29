Половина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФ

Хороших сценариев для РФ сейчас нет, большой вопрос – как она переживет зиму, ведь Украина может организовать энергетический коллапс Москвы, отметил Загородний.

https://glavred.info/interview/polovina-rossii-sbezhytsia-grabit-moskvu-zagorodniy-o-tom-kak-ukraina-priblizhaet-smert-rf-10702133.html Ссылка скопирована

Половина России сбежится грабить Москву, если Украина организует энергетический коллапс столице РФ – Загородний / Коллаж: Главред

Президент США Дональд Трамп все чаще делает позитивные для Украины заявления. Его слова о том, что наша страна способна не только вернуть все свои территории, но и пойти дальше, стали неожиданными. Даже наш президент Владимир Зеленский признался, что был удивлен таким заявлением Трампа. Впрочем, речь не только об этом. Ведь президент США, выступая на Генассамблее ООН, также пригрозил России ввести "мощные тарифы", если она не предпримет шагов для завершения войны. А раньше заявил о необходимости еще больше снизить цены на нефть и призывал европейские страны полностью отказаться от российских энергоресурсов.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду рассказал, почему именно при Трампе реально вернуть границы 1991 года, чем для России будет чреват энергетический коллапс Москвы, который может организовать Украина, когда украинские удары по российским НПЗ и прочим объектам энергетики станут критичны для РФ, а также почему для России сейчас нет хороших сценариев.

Как вы оцениваете значение слов Трампа, которые удивили даже Зеленского, о том, что Украина сможет вернуть все свои территории и даже пойти дальше? Почему Трамп вдруг заговорил об этом?

видео дня

Когда Зеленский что-то говорит, это дипломатия. Он и подводил Трампа к тому, что Украина должна вернуться к границам 1991 года, когда торговался с ним о редкоземельных металлах, когда давал приказ сбушникам уничтожать стратегическую авиацию Российской Федерации и позволил "мочить" российские нефтеперерабатывающие заводы. Уверен, что рано или поздно Зеленский сказал бы россиянам, чтобы собирали манатки и уходили на границы 1991 года. Он просто ждал момента, а Трамп его опередил.

Именно при Трампе у Украины есть шанс вернуться к границам 1991 года, убежден Загородний / Фото: Офис президента Украины

Все это тесно связано с вопросом нефти и газа. Украина начала уничтожать нефтегазовую отрасль Российской Федерации. Трампу, в принципе, все равно, есть ли у России нефтянка, но он однозначно заинтересован в захвате рынка Европы, чем он системно и занимается. А что такое Россия без экспорта нефти и газа в Европу? Так России чисто физически не существует, ведь с 60-х годов она держалась за счет экспорта энергоресурсов именно в Европу.

Меня совершенно не удивило то, что Трамп заговорил о возвращении Украиной всех ее территорий. Я всегда отмечал, что именно при Трампе у нашей страны есть шанс вернуться к границам 1991 года. Но при этом мы сами должны производить больше оружия и больше бить по территории России. Это позволит обвалить российский тыл, вот что для нас важно.

Насколько на Трампа повлияли последние действия России: репетиция нанесения ядерного удара на учениях "Запад-2025", участившиеся провокации с вторжением российских беспилотников и истребителей в воздушное пространство стран Европы и пр.? Могло ли все это подтолкнуть Трампа к подобным заявлениям?

Фундаментальным моментом все равно остаются нефть и газ.

Россияне потребовали от Европы снять санкции, чтобы Россия могла, как раньше, продавать европейцам свои энергоресурсы. Американцы же исходят из принципа "эту корову доить будем мы", а потому сказали России, что с этим их требованием ничего не выйдет. А для Российской Федерации важно именно это. Россия валится без возможности, как прежде, продавать Европе свои нефть и газ. Это ключевой момент.

Россия валится без возможности, как прежде, продавать Европе свои нефть и газ, подчеркнул Загородний / Фото: kremlin.ru

Дальше – по совокупности обстоятельств.

Украина продемонстрировала силу, когда СБУ провела операцию "Паутина" и уничтожила треть российских стратегических бомбардировщиков. После этого даже американские военные начали говорить, что наша страна может победить.

Затем в Украину приезжал Кит Келлог. Помимо того, что Келлог обеспечивал нам ПВО, он проводил глубокую инспекцию, аудит того, что происходит в нашей стране. Он встречался с военными, смотрел на продукцию ВПК, общался с разведкой, изучал настроения и т.д. Вывод был сделан следующий: собрались суровые пацаны, они будут бить, потому Штатам нужно делать ставку на победителей, иначе будет себе дороже вести себя по-другому. Иными словами, Украина демонстрирует силу, и США решили, что лучше присоединиться к сильным.

На Трампа давят свои же, республиканцы. Обратите внимание, что республиканцы ожили после заявления Трампа о возвращении Украины к границам 1991 года. Рейгановская часть Республиканской партии США это горячо поддержала и напомнила, что они давно говорили, что Россию нужно "мочить в сортире". На Трампа давят приближающиеся выборы в Конгресс США, и ему нужна какая-то победа. Вместе с тем на него давит куча скандалов. Впрочем, Трамп выполнил немало того, что обещал на выборах: он обещал, что не будет платить за войну, и сделал это, он обещал, что не будет давать оружие бесплатно, и сделал так, что теперь европейцы покупают его у Штатов для Украины, теперь это чистый бизнес. Вдобавок ко всему этому Трампу нужна какая-то победа, чтобы он выглядел крутым пацаном.

Кроме того, Трамп и его команда получают все больше подтверждений того, что Россия – это сателлит Китая, и оторвать ее уже невозможно.

Плюс Украина добивает российскую экономику до такого состояния, что теперь не понятно, что со всем этим делать. Ведь США не контролируют применение того оружия, которое мы производим.

Если, как вы говорите, возвращение к границам 1991 года возможно при Трампе, а Трамп будет у власти до 2029-го, то, получается, что Украина может вернуть все свои территории уже в ближайшие четыре года?

Да, это можно сделать в ближайшие четыре года. Повторюсь, все упирается в нефть и газ. Ведь американцы нам ни слова не говорят по поводу того, что мы уничтожаем нефтегазовую инфраструктуру Российской Федерации. А без нефти Россию просто ждет смерть.

Но при этом Келлог утверждает, что Украине придется признать оккупированные территории, а вернуть она их сможет только в долгосрочной перспективе, потому он призывает играть в долгую.

Все это дипломатические игры. Когда у России не будет экспорта нефти, этот вопрос отпадет как идиотский. Если уже на данном этапе россиян очень беспокоит вопрос, почему нет бензина, почему все дорожает, то вскоре им вообще может стать не до оккупированных территорий.

Заявления – это такое, говорильня. Нужно смотреть на действия. А тут Украина демонстрирует силу, собственное оружие и способность защищаться. При таких условиях все, о чем говорил Келлог, останется просто предположением, словами.

Какие решения и действия со стороны Трампа и США возможны в отношении Украины и России в ближайшее время? Будут ли введены те "мощные тарифы", которыми Трамп пригрозил России на Генассамблее ООН?

Очень высока вероятность, что до нового года что-то будет. Трамп сейчас занимается "битьем морд" европейцам, чтобы они прекратили покупать российские нефть и газ. А это намного важнее, чем какие бы то ни было санкции. Потому что санкции Россия может обойти и выстроила уже целую инфраструктуру по их обходу. А вот когда просто не будут покупаться российские нефть и газ, это серьезно. И Трамп сейчас системно "стучит по голове" европейцам, и совершенно правильно делает.

Трамп сейчас занимается "битьем морд" европейцам, чтобы они прекратили покупать российские нефть и газ, отметил Загородний / Фото: ua.depositphotos.com

Однако европейцы уже заявили, что отказаться от российских энергоресурсов смогут лишь к 2027 году.

Врут. В 2022-м, за год, они на 70% сократили импорт российских газа и нефти, причем тогда еще были живыми трубопроводы. А все то, что везется по морю, то есть поставки сжиженного газа, они не могут остановить? Это вранье.

Когда вы говорите, что "до нового года что-то будет", что вы имеете ввиду?

На Трампа давят выборы в Конгресс и внутренняя повестка дня. К тому же еще не известно, в каком формате идут переговоры американцев с китайцами, и к чему они придут. Ведь Россия продает дешевую нефть Китаю, который на этом неплохо зарабатывает, производя более конкурентоспособные товары. Естественно, США не нравится, что у Китая под боком есть "резервуар с нефтью", который Штаты не контролируют, потому что нефть идет по земле.

Потому США наверняка что-то предпримут до нового года. Трамп сделал слишком много заявлений, слишком вложился в эту историю лично, потому ему нужен какой-то результат. Тем более, на Трампа давят его избиратели, которые хотят видеть в нем "крутого перца" и ковбоя. А пока что действия Трампа в отношении Путина не позволяют ему выглядеть "крутым перцем" и ковбоем.

Трамп ранее заявлял, что ключ к завершению войны – это снижение цен на нефть. Насколько вероятно снижение цен на нефть, и насколько радикальным оно может быть?

Цена на нефть зависит от производителей нефти, от ОПЕК. Вместе с тем, зависит она и от других факторов. В частности, начнется ли та рецессия, которую запустил Трамп, потому что своими тарифными войнами он фактически запускает экономический кризис. А экономический кризис – это автоматическое падение цен на нефть.

Кроме того, неизвестно, как закончится история с Венесуэлой. Ведь американцы сейчас активно прессуют Венесуэлу, чтобы она или допустила больше американских компаний, дабы они качали нефть, или Штаты попытаются вообще взять под контроль Венесуэлу.

Так что есть очень много факторов, которые способны привести к снижению цен на нефть.

Однако Трампу нужны низкие на нефть даже не столько из-за России, а сколько из-за реиндустриализации США.

Вообще, нас не должна интересовать цена на нефть. Нас должно интересовать отсутствие у России возможностей экспортировать нефть в принципе. Потому мы должны перебивать российские нефтепроводы, терминалы и пр. В этом случае будет совершенно неважно, какая цена на нефть, ведь россияне просто не смогут ее продавать.

Если же говорить о возможном снижении цен на нефть без привязки к нашей ситуации, то я думаю, что при нынешних тенденциях нефть подешевеет еще на 5 долларов.

Что-то мы контролируем, что-то нет. Мы не контролируем, что скажет Трамп или что сделает Саудовская Аравия, но мы контролируем наши ракеты и дроны, которые летят по российским НПЗ и нефтепроводам.

По словам Загороднего, Украину должны интересовать не цены на нефть, а отсутствие у РФ возможности ее экспортировать / Скриншот

Динамика наших ударов по российским НПЗ и прочим объектам энергетической инфраструктуры РФ неплохая, практически каждую ночь там прилетает. Если такая динамика сохранится, то сколько месяцев или лет нам понадобится, чтобы для России это стало слишком больно и заставило ее прекратить войну?

Для России это уже больно, ведь там уже начались перебои с топливом, а приближается зима, когда традиционно увеличивается потребление энергии. Так что это вопрос месяцев, когда для России это станет критично. Если в РФ будет сохраняться дефицит топлива, топливный кризис будет усугубляться, добавятся перебои в экспорте нефти, плюс рост внутреннего потребления топлива из-за сезонного фактора, то наступление критического момента для России – это перспектива не лет, а месяцев, до года.

Большой вопрос – как Россия переживет эту зиму. Ведь чтобы выбить РФ из войны, достаточно просто организовать энергетический коллапс Москвы зимой. Если перебить газораспределительные сети Москвы и устроить энергетический коллапс при хорошем холоде, то там начнут разворачиваться очень интересные события. Половина России тогда может сбежаться грабить Москву, а это уже хорошая гражданская война. Именно на это мы должны играть.

Если Украина организует энергетический коллапс Москвы, России грозит хорошая гражданская война, считает Загородний / Фото: ua.depositphotos.com/

У России еще есть какие-то козыри, какие-то запасы и "закрома родины", позволяющие ей держаться и воевать?

Есть еще схемы, есть еще закупки нефти и газа. Не следует недооценивать противника. Европейцы, кстати, до сих пор не ловят в Балтийском море суда, которые идут без документов, и продолжают делать вид, что ничего не происходит. Так что запасы и закрома еще есть, потому что создана целая инфраструктура обхода санкций.

Наша задача – сделать так, чтобы запасы России, позволяющие ей воевать, резко сокращались. Например, дефицит бюджета РФ уже больше, чем планировалось, в восемь раз. А что будет по итогам года? Дефицит бюджета в размере 8-10 триллиона рублей вместо запланированного на уровне 1,3 триллиона? Деньги России взять негде, потому что никто ей не одалживает – ни Запад, ни Китай.

Тем не менее, если бы не Китай, Россия бы вряд ли столько продержалась, ведя войну, и именно благодаря Китаю она обходит многие санкции. На ваш взгляд, как дальше могут выстраиваться отношения США и Китая, будет ли эскалация в их торговых войнах или найдут компромисс? И какое место Вашингтон и Пекин будут отводить России?

Китай готовится к войне, и США об этом знают. Компромисс невозможен, потому что Китай скатывается в кризис перепроизводства. Ведь Штаты в последние полгода системно уничтожают его рынки сбыта, заставляя все страны, которые раньше сотрудничали с Китаем, перейти в орбиту США. Кризис перепроизводства – это внутренняя нестабильность. А внутреннюю нестабильность нужно выплескивать на внешний контур.

Происходящее сейчас напоминает ситуацию перед Первой мировой войной, когда претендующим на что-то странам, были нужны рынки сбыта. Сейчас то же самое происходит, только в больших масштабах.

Китай готовится к войне, и США об этом знают, считает Загородний / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

США и Китай готовятся именно к горячей войне, не к торговой?

Да.

За Тайвань?

Не только, есть еще и Филиппины. Да много чего это может касаться. Тайвань, кстати, может быть в последнюю очередь, но за него точно будет война. А вот насчет Филиппин еще пока вопрос.

Какую роль США и Китай отводят при этом России?

Хороших сценариев для России сейчас нет. Китаю целостная Россия не нужна. Если европейцы поставят вопрос ребром перед китайцами, они могут пойти на дезинтеграцию России, потому что нефть и газ можно качать и без Москвы.

Вопрос ребром – о чем?

О том, что Россия Европе не нужна в ее нынешнем виде, ведь она "компостирует мозг" последние 400 лет. При этом вовсе необязательно, что Европа закроет свои рынки для китайских товаров, хотя американцы добиваются этого от европейских стран. Скорее всего, на какие-то уступки американцам Европа должна будет пойти.

Если европейцы скажут Китаю, чтобы он как-то решал вопрос с Россией (как именно – им все равно), иначе Европа повысит тарифы для китайских товаров, как призывают Штаты, тогда китайцы могут прийти к светлой мысли о том, что Россия им, в принципе, не нужна.

Хороших сценариев для России сейчас нет, Китаю целостная Россия не нужна, подчеркнул Загородний / Коллаж: Главред

Выходит, что мир на пороге очередной войны.

Третья мировая уже идет, и война России и Украины – часть этой войны. Просто об этом еще не написали историки. На Европу наша война вряд ли перебросится, потому что сейчас основной эпицентр дележа и споров будет в Азии.

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред