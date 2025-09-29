Пошли вперед и уничтожили тысячи оккупантов - Зеленский сообщил об успехе на фронте

Силы обороны Украины успешно продвигаются возле Доброполья, освобождая новые территории и нанося значительные потери российским войскам, указывает Зеленский.

О чем сказал Зеленский:

Украинские войска смогли освободить 174 квадратных километра в районе Доброполья

Операция ВСУ продолжается

Российские потери достигают почти 3200 военных

Силы обороны Украины продолжают контрнаступательную операцию вблизи Доброполья и имеют значительные успехи. Об этом во время вечернего видеообращения сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Офис президента.

Зеленский сообщил, что получил доклад от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте. Он подчеркнул, что Добропольская контрнаступательная операция продолжается и поблагодарил все привлеченные подразделения за их результативность.

По состоянию на начало суток украинским силам удалось освободить более 174 квадратных километров территории, а также очистить от российских диверсантов более 194 квадратных километров.

"Российские потери только в пределах этой операции - почти 3200, и большинство - безвозвратные потери", - сказал глава государства.

Президент добавил, что получил доклады о ситуации в Купянске, на приграничных территориях Харьковщины и в районах на границе Донецкой и Днепропетровской областей. Он отметил, что украинские воины делают все необходимое для обороны позиций и поблагодарил их за преданность.

"Хочу сегодня также отметить наших ребят, которые сбили ефпивишкой российский военный вертолет - многих украинцев этот результат вдохновил. Расчет FPV-батальона беспилотных систем 59-й отдельной штурмовой бригады - спасибо вам, ребята!", - резюмировал Зеленский.

Что известно о наступлении россиян в районе Доброполья - мнение эксперта

Как писал Главред, Силы обороны остановили наступление врага на Добропольском направлении и нанесли ему существенные потери, сообщил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. В эфире 24 канала он отметил, что операция россиян на этом направлении была изначально непродуманной, в то время как украинские войска воспользовались окном возможностей для контрнаступления.

Аналитики Deep State отмечают успехи ВСУ во вклинении врага вблизи Доброполья, в частности в районах населенных пунктов Маяк, Новоторецкое и Разино. Свитан добавил, что российские силы не имели достаточно ресурсов для усиления наступательных групп, однако, выполняя политическую задачу, они "пошли в один конец".

"Любые наступательные операции должны быть хорошо просчитаны, в том числе в вопросе усиления флангов. Как только усиление флангов останавливается, то наступательная группа и сама попадет в оперативное окружение. Как раз это происходит с россиянами под Добропольем. Эту операцию с военной точки зрения вообще нельзя было проводить", - пояснил Свитан.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, подразделениям войск РФ на Добропольском направлении грозит уничтожение или плен, сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки "Днепр" Виктор Трегубов.

Оккупационные войска РФ сталкиваются с серьезными проблемами в логистике на Покровском направлении и нехваткой личного состава на Донецко-Днепропетровском направлении, отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Несмотря на это, Россия продолжает сообщать о якобы "успехах" на самых горячих участках фронта, тогда как ВСУ опровергли очередной фейк о "продвижении" в районе Ямполя в Донецкой области, сообщает 11-й Армейский корпус Сухопутных войск.

