Окружение россиян под Покровском: ВСУ предложили оккупантам два варианта

Россияне на Покровском направлении используют тактику продвижения малыми группами, которая привела к их окружению в районе Доброполья, отметили в ВСУ.

О чем сообщили в ОСУВ "Днепр":

В окружении оказались российские военные вместе с техникой

У россиян остается только 2 варианта

Российским подразделениям на Добропольском направлении грозит уничтожение или попадание в плен. Об этом сообщил представитель Оперативно-стратегической группировки "Днепр" Виктор Трегубов в эфире телеканала Суспільне.

По его словам, в начале августа российские оккупанты на этом направлении действовали особенно дерзко, ведь сначала они проникли небольшими группами через первую линию, затем объединили их и пытались вести наступательные действия на Доброполье.

"Они растянулись, при этом - растянулись в "длинную кишку". Потом они сначала уперлись, не смогли расширить "горлышко" этой кишки, и сейчас эта кишка собственно нарезается на отдельные фрагменты, она фрагментируется", - подчеркнул Трегубов.

По его словам, в результате часть техники и личного состава врага оказалась в ловушке и теперь или будет уничтожена, или попадет в плен.

Трегубов отметил, что надеется на успех этой операции, которая сейчас продолжается.

Он также отметил проблемы россиян с обеспечением подразделений, оказавшихся в окружении на Добропольском направлении.

Спикер также сообщил, что на Покровском направлении ситуация остается сложной. Российские захватчики пытаются продвинуться в город, инфильтроваться малыми группами и расширять контроль вокруг него, особенно на запад.

"Это неприятная для нас тенденция, но делается все для того, чтобы уничтожать эти группы. И делается все, чтобы сдерживать возможные продвижения россиян", - сообщил Трегубов.

Они продолжают применять свою привычную тактику - атаки небольшими подразделениями, а также регулярное использование дронов и авиации.

Сколько россиян могут оказаться в окружении - мнение эксперта

Как писал Главред, ситуация на Добропольском направлении фронта в Донецкой области стабилизируется. На этом участке ВСУ готовятся брать оккупантов в окружение. Об этом заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в эфире FREEDOM.

По его словам, ВСУ проводят ряд контрнаступательных действий, которые свидетельствуют о возможности создания уже оперативного окружения для российских военнослужащих.

По его словам, в возможном котле может оказаться до полутора тысяч российских военнослужащих. Чтобы не позволить Силам обороны Украины замкнуть этот котел, российские оккупанты пытаются наносить встречные удары, а также подтягивают свои резервы.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные уничтожили российский боевой вертолет Ми-28 вблизи Котляровки. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (позывной "Мадьяр").

Также бойцы 73-го морского центра ССО совместно с разведчиками ГУР МО выполнили специальную операцию в тылу врага. Как отметили в ССО, украинская группа осуществила разведку на территории России и нанесла противнику потери в живой силе и технике.

Кроме того, на Добропольском направлении украинские войска окружили подразделения оккупантов и вернули под контроль около 175 кв. км территории. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Об источнике: ОСУВ "Днепр" Оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр" (ОСУВ "Днепр"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

