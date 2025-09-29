Мощные взрывы прогремели в Феодосии: черный дым поднимается над нефтебазой

Над временно оккупированным полуостровом объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атаки дронов.

https://glavred.info/war/moshchnye-vzryvy-progremeli-v-feodosii-chernyy-dym-podnimaetsya-nad-neftebazoy-10702310.html Ссылка скопирована

В Феодосии прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вкратце:

Над Феодосией поднялся густой дым

Вероятно, есть "прилет" по нефтебазе

Днем 29 сентября во временно оккупированном Крыму неожиданно вспыхнул пожар. Предварительно зафиксировано попадание по нефтебазе в Феодосии. Об этом сообщают российские СМИ.

Местные Telegram-каналы активно распространяют кадры из Феодосии, над которой поднимаются огромные столбы дыма.

видео дня

Днем на временно оккупированном полуострове прозвучала воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов. Позже в сети появилась информация о попадании по нефтебазе.

Оккупационные власти, как обычно, будут пытаться скрыть последствия удара БПЛА, уже появляется информация, что якобы горят только остатки мазута в одной из старых емкостей.

В то же время транспортные средства в сторону нефтебазы проехать не могут. Дорога полностью перекрыта.

Официальной информации пока нет. Украинская сторона пока никак не комментировала взрывы во временно оккупированном Крыму.

Только информацию о взрывах в Крыму подтвердил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"Кажется проблемы с топливом будут только "улучшаться", - говорится в сообщении.

Взрывы в Феодосии - смотрите видео:

РФ остается без топлива ударами ВСУ

Аналитик Юрий Богданов сообщил, что все больше регионов России сообщают о дефиците топлива. А очереди за горючим только увеличиваются.

"Это при том, что реальных серьезных новых санкций, кроме украинских дронов и европейских ограничений, не было. Это - краткий обзор новостей энергетической сверхдержавы, которую настроил Путин за 25 лет. И которая доживает свои последние месяцы в этом статусе", - сказал аналитик.

Российские НПЗ / Инфографика: Главред

Поражение российских целей - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 26 сентября в России прогремели взрывы - дроны атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский НПЗ. Также громко было и в Ростове-на-Дону. Как сообщил оперштаб региона, Афипский НПЗ загорелся.

В ночь с 19 на 20 сентября беспилотники-камикадзе совершили атаку на нефтеперерабатывающий завод в Саратове, который находится более чем в 450 км от украинской границы.

Тем временем журналисты The Sun сообщают, что Украина наносит серьезный удар по российской экономике, атакуя объекты нефтегазовой промышленности. В рамках тщательно спланированной кампании украинцы нанесли России ущерб на около 100 миллиардов долларов.

Другие новости:

Об источнике: "РИА Новости" "РИА Новости" - российское информационное агентство, один из главных рупоров российской пропаганды. Входит в медиагруппу "Россия сегодня" и является частью этого бренда. Главный директор - известный российский пропагандист Дмитрий Киселев. РИА Новости запрещено к вещанию в Евросоюзе по обвинению в манипулировании информацией и грубом искажении фактов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред