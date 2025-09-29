Вкратце:
- Над Феодосией поднялся густой дым
- Вероятно, есть "прилет" по нефтебазе
Днем 29 сентября во временно оккупированном Крыму неожиданно вспыхнул пожар. Предварительно зафиксировано попадание по нефтебазе в Феодосии. Об этом сообщают российские СМИ.
Местные Telegram-каналы активно распространяют кадры из Феодосии, над которой поднимаются огромные столбы дыма.
Днем на временно оккупированном полуострове прозвучала воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов. Позже в сети появилась информация о попадании по нефтебазе.
Оккупационные власти, как обычно, будут пытаться скрыть последствия удара БПЛА, уже появляется информация, что якобы горят только остатки мазута в одной из старых емкостей.
В то же время транспортные средства в сторону нефтебазы проехать не могут. Дорога полностью перекрыта.
Официальной информации пока нет. Украинская сторона пока никак не комментировала взрывы во временно оккупированном Крыму.
Только информацию о взрывах в Крыму подтвердил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
"Кажется проблемы с топливом будут только "улучшаться", - говорится в сообщении.
Взрывы в Феодосии - смотрите видео:
РФ остается без топлива ударами ВСУ
Аналитик Юрий Богданов сообщил, что все больше регионов России сообщают о дефиците топлива. А очереди за горючим только увеличиваются.
"Это при том, что реальных серьезных новых санкций, кроме украинских дронов и европейских ограничений, не было. Это - краткий обзор новостей энергетической сверхдержавы, которую настроил Путин за 25 лет. И которая доживает свои последние месяцы в этом статусе", - сказал аналитик.
Поражение российских целей - новости по теме
Как писал Главред, в ночь на 26 сентября в России прогремели взрывы - дроны атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский НПЗ. Также громко было и в Ростове-на-Дону. Как сообщил оперштаб региона, Афипский НПЗ загорелся.
В ночь с 19 на 20 сентября беспилотники-камикадзе совершили атаку на нефтеперерабатывающий завод в Саратове, который находится более чем в 450 км от украинской границы.
Тем временем журналисты The Sun сообщают, что Украина наносит серьезный удар по российской экономике, атакуя объекты нефтегазовой промышленности. В рамках тщательно спланированной кампании украинцы нанесли России ущерб на около 100 миллиардов долларов.
Об источнике: "РИА Новости"
"РИА Новости" - российское информационное агентство, один из главных рупоров российской пропаганды. Входит в медиагруппу "Россия сегодня" и является частью этого бренда. Главный директор - известный российский пропагандист Дмитрий Киселев. РИА Новости запрещено к вещанию в Евросоюзе по обвинению в манипулировании информацией и грубом искажении фактов.
