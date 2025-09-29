Укр
"Не нажрутся никак": сотни россиян с жалобами собрались у администрации Путина

Марина Фурман
29 сентября 2025, 14:44обновлено 29 сентября, 15:40
Россияне подают личные обращения к Путину.
активисты
В Москве возле приемной Путина собрались несколько сотен граждан России / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Вкратце:

  • Сотни россиян пришли с жалобами к администрации Путина
  • Активисты требуют остановить строительство дорог, стоянок и элитных ЖК

В России сотни активистов пришли к администрации диктатора Владимира Путина. Они массово подают личные обращения к кремлевскому лидеру. Россияне недовольны текущей ситуацией в стране. Об этом сообщают росСМИ.

Чем недовольны россияне

По данным российских медиа, активисты выстроились в длинную очередь, чтобы подать обращение в администрацию Путина в защиту особо охраняемых природных зон Москвы и области, а также против расширения платных стоянок.

Активисты подчеркивают, что масштабные проекты реализуются без какого-либо учета мнения людей.

Россияне протестуют против строительства платных дорог через леса, против застройки заповедных зон, против расширения платных стоянок.

"Мы уже по природным зонам более 12 тысяч подписей подали... В конце прошлого года Собянин превратил все 146 зеленых зон Москвы из особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в ООЗТ, понизив их статус. Теперь разрешена любая капитальная застройка", - рассказал активист.

Люди становятся все злее, потому что они видят, что на них плюют, что территория застройки расширяется, что их совсем не слышат.

Требования активистов

Активисты национального парка высказали требования: "Не дайте погибнуть национальному достоянию!", "Соблюдайте права человека!", "Спасите Лосиный остров!" и "Соблюдайте вашу Конституцию!"

"У меня здесь просто фотография лося, но у меня есть другая, где лось стоит на коленях. Он стоит на коленях, потому что у нас, на Лосином острове, настоящая беда. Прямо через территорию национального парка федерального значения ведут незаконные работы по строительству дороги", - эмоционально высказалась экоактивистка.

При этом власти до сих пор называют застройку "капитальным ремонтом", несмотря на вырубку тысяч деревьев и краснокнижных растений. Жители уверены, что такая дорога не устранит пробки в Подмосковье.

Личные проблемы граждан

Есть в очереди и люди с личными проблемами.

"Мы уже устали считать их миллиарды, уже не сейфами, а комнатами. Не нажрутся никак. Прекратите! Это как надо ненавидеть свой народ, свою страну, чтобы так себя вести. Сколько уже можно терпеть?", - заявила одна из активисток, которая утверждает, что государство изъяло у нее единственное жилье, несмотря на инвалидность.

Смотрите видео, в котором тысячи россиян собрались под администрацией Путина:

'Не нажрутся никак': сотни россиян с жалобами собрались у администрации Путина

Как писал Главред, Украина в последнее время активизировала удары по НПЗ страны-агрессора России. Это начали ощущать жители РФ. Россияне по всей стране массово жалуются на бешеные цены на бензин.

Кроме этого, у россиян начнут изымать деньги из-за войны против Украины. Недавно в отчете Института изучения войны говорилось, что Россия оказалась перед серьезным бюджетным дефицитом. Вместо сокращения расходов на военные нужды Кремль может переложить бремя на население, повысив налоги.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Владимир Путин
