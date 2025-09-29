'Не нажрутся никак': сотни россиян с жалобами собрались у администрации Путина

Россияне подают личные обращения к Путину.

В Москве возле приемной Путина собрались несколько сотен граждан России / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Вкратце:

Сотни россиян пришли с жалобами к администрации Путина

Активисты требуют остановить строительство дорог, стоянок и элитных ЖК

В России сотни активистов пришли к администрации диктатора Владимира Путина. Они массово подают личные обращения к кремлевскому лидеру. Россияне недовольны текущей ситуацией в стране. Об этом сообщают росСМИ.

Чем недовольны россияне

По данным российских медиа, активисты выстроились в длинную очередь, чтобы подать обращение в администрацию Путина в защиту особо охраняемых природных зон Москвы и области, а также против расширения платных стоянок.

Активисты подчеркивают, что масштабные проекты реализуются без какого-либо учета мнения людей.

Россияне протестуют против строительства платных дорог через леса, против застройки заповедных зон, против расширения платных стоянок.

"Мы уже по природным зонам более 12 тысяч подписей подали... В конце прошлого года Собянин превратил все 146 зеленых зон Москвы из особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в ООЗТ, понизив их статус. Теперь разрешена любая капитальная застройка", - рассказал активист.

Люди становятся все злее, потому что они видят, что на них плюют, что территория застройки расширяется, что их совсем не слышат.

Требования активистов

Активисты национального парка высказали требования: "Не дайте погибнуть национальному достоянию!", "Соблюдайте права человека!", "Спасите Лосиный остров!" и "Соблюдайте вашу Конституцию!"

"У меня здесь просто фотография лося, но у меня есть другая, где лось стоит на коленях. Он стоит на коленях, потому что у нас, на Лосином острове, настоящая беда. Прямо через территорию национального парка федерального значения ведут незаконные работы по строительству дороги", - эмоционально высказалась экоактивистка.

При этом власти до сих пор называют застройку "капитальным ремонтом", несмотря на вырубку тысяч деревьев и краснокнижных растений. Жители уверены, что такая дорога не устранит пробки в Подмосковье.

Личные проблемы граждан

Есть в очереди и люди с личными проблемами.

"Мы уже устали считать их миллиарды, уже не сейфами, а комнатами. Не нажрутся никак. Прекратите! Это как надо ненавидеть свой народ, свою страну, чтобы так себя вести. Сколько уже можно терпеть?", - заявила одна из активисток, которая утверждает, что государство изъяло у нее единственное жилье, несмотря на инвалидность.

Проблемы в России - новости по теме

Как писал Главред, Украина в последнее время активизировала удары по НПЗ страны-агрессора России. Это начали ощущать жители РФ. Россияне по всей стране массово жалуются на бешеные цены на бензин.

Кроме этого, у россиян начнут изымать деньги из-за войны против Украины. Недавно в отчете Института изучения войны говорилось, что Россия оказалась перед серьезным бюджетным дефицитом. Вместо сокращения расходов на военные нужды Кремль может переложить бремя на население, повысив налоги.

Другие новости:

