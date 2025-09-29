Путин подписал указ об осеннем призыве: сколько людей диктатор отправит в армию

Согласно указу, призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря 2025 года.

Путин подписал указ об осеннем призыве в армию / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

В армию призовут 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет

Путин уволил военнослужащих, срок службы которых истек

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан РФ на военную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря 2025 года. В армию призовут 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Этим же документом Путин уволил военнослужащих, срок службы которых истек.

22 сентября заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что призывники в рамках осеннего призыва будут направляться в пункты дислокации для прохождения службы только на территории России и не будут задействованы в "специальной военной операции".

Он также добавил, что осенняя призывная кампания будет проводиться с использованием Единого реестра воинского учета. Бумажные повестки также будут применяться для оповещения граждан в ходе призыва.

В 2024 году в ходе осеннего призыва в армию РФ призвали 133 тысячи человек. Во время весеннего призыва 2025 года проходить службу отправили 160 тысяч человек.

Будет ли РФ увеличивать призыв в армию

Военный эксперт Алексей Гетьман рассказал Главреду, что за первое полугодие 2025 года РФ мобилизовала около 150 тысяч человек, что почти не покрывает ежемесячные потери на фронте. Одновременно россияне планируют осеннее наступление на трех направлениях - Купянском, Покровском и Запорожском, из-за чего вынуждены перегруппировывать войска.

Из-за уменьшения желающих заключать контракты Кремль, вероятно, постепенно будет увеличивать ежемесячный призыв в рамках частичной мобилизации до 50-60 тысяч, преимущественно в небольших городах и отдаленных регионах, чтобы избежать протестов в крупных городах. По его мнению, срочников сразу на фронт не будут отправлять, но могут заставлять подписывать контракты.

Как сообщал Главред, несмотря на заявления о наличии "неограниченного человеческого ресурса", Россия вынуждена обращаться за военными кадрами в КНДР. Это объясняется особенностями мобилизационной политики в РФ

Также Кремль пытается максимально контролировать свои мобилизационные ресурсы. Одним из проявлений этого является рост штрафов за неуведомление местных военкоматов о смене места жительства.

Кроме этого, Россия теоретически может мобилизовать миллион новых солдат. Однако главная задача для Украины и ее партнеров заключается в создании экономических условий, при которых продолжение агрессии станет не только рискованным, но и невозможным.

