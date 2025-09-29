Укр
Как часто РФ может массированно атаковать Украину этой осенью: тревожный прогноз

Марина Фурман
29 сентября 2025, 15:16
Эксперт отметил, что в последние дни сентября не стоит ожидать массированных атак.
Крылатые ракеты, Ту-95
Эксперт сказал, как часто Россия может массированно бить по Украине этой осенью / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Враг планирует осенью обстреливать Украину примерно 1 раз в 5-6 дней
  • До конца сентября массированных атак не стоит ожидать

Российские оккупанты этой осенью могут наносить массированные удары по Украине примерно раз в 5-6 дней. Об этом заявил авиационный эксперт Валерий Романенко в комментарии Киев24.

По его словам, в сентябре уже не следует ожидать массированных атак. Романенко объяснил почему.

"Общий выпуск россиянами, "Шахедов" и "Гербер" суммарный - 5200. Уже за этот месяц, за сентябрь, они выпустили более 5500", - рассказал авиаэксперт.

По мнению эксперта, Россия "выдохлась" и в ближайшие дни не стоит ожидать массированных атак.

При этом он отметил, что удары по Киеву могут поступать с разных направлений, но частота массированных атак ограничена.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Какими ракетами РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Как изменилась тактика российских ударов по Украине - мнение эксперта

Военный аналитик, ветеран войны и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман сообщил, что украинцам следует готовиться к регулярным ночным воздушным атакам, поскольку Россия изменила тактику ударов.

Он объяснил, что во время комбинированных атак с использованием дронов количество ракет, которые запускает враг, становится меньше. На фоне увеличения частоты обстрелов Россия сокращает ракетный компонент каждой атаки.

"Было 60-80 ракет за одно нападение. Сейчас 20-30 ракет, иногда меньше. Но это происходит почти каждую ночь. Поэтому можно предположить, что они изменили тактику. Не готовятся к воздушным нападениям с периодичностью 15-30 дней. А делают это с периодичностью в 2-3 дня", - подчеркнул он.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 28 сентября Россия снова обстреляла Киев. В Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах пострадали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Известно о погибших.

Той же ночью российские захватчики атаковали Запорожье. Россияне нанесли не менее 8 ударов с часу ночи до 05:30. В результате вражеского удара пострадали люди, среди которых трое детей.

Позже выяснилось, что в ночь на 28 сентября, Россия выпустила по Украине более 600 ракет и дронов. Основное направление удара - столица Украины, город Киев.

О персоне: Валерий Романенко

Валерий Романенко - авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

война в Украине ракетный удар Валерий Романенко атака дронов
